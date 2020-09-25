مصر تعزز الاحتياطي الإستراتيجي من القمح لمدة 7 أشهر

في اطار تعزيز أرصدة البلاد من القمح قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامه للسلع التموينية بالتعاقد على شراء ٤٠٥ الف طن قمح روسي ليرتفع رصيد الاحتياطي الاستراتيحي للبلاد من القمح إلى ٧ أشهر.





كما تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة محدودة رقم (١) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ بين موردى الأرز المسجلين لدى الهيئة والذين إلتزموا بالتوريد خلال الفترة الماضية لتوريد أرز أبيض محلي طبيعى تام الضرب إنتاج ٢٠٢٠ رتبة (1) نسبة كسر 5% مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم "2006/2244" على فترتي توريد كل فترة توريد 4 شهور إعتبارا من ٢٠٢١/١/١.





وقد تحدد جلسة تقديم العروض وفض المظاريف الفنية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١.



