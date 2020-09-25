AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مصر تعزز الاحتياطي الإستراتيجي من القمح لمدة 7 أشهر

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
في اطار تعزيز أرصدة البلاد من القمح قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامه للسلع التموينية بالتعاقد على شراء ٤٠٥ الف طن قمح روسي ليرتفع رصيد الاحتياطي الاستراتيحي للبلاد من القمح إلى ٧ أشهر.

كما تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة محدودة رقم (١) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ بين موردى الأرز المسجلين لدى الهيئة والذين إلتزموا بالتوريد خلال الفترة الماضية لتوريد أرز أبيض محلي طبيعى تام الضرب إنتاج ٢٠٢٠ رتبة (1) نسبة كسر 5% مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم "2006/2244" على فترتي توريد كل فترة توريد 4 شهور إعتبارا من ٢٠٢١/١/١.

وقد تحدد جلسة تقديم العروض وفض المظاريف الفنية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١.

ويمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للسلع التموينية بالعنوان ٩٩ ش القصر العيني القاهرة مقابل 500 جنيه مصرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسليم أكتوبر.. السلع التموينية تعلن عن مناقصة لتوريد 5 آلاف طن زيت

التموين تعلن مناقصة لتوريد 5 آلاف طن زيت

السلع التموينية تطرح ممارسة محدودة لتوريد الأرز الأبيض.. تفاصيل

التموين: زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للقمح ليكفي لمدة 7 أشهر

التموين تتعاقد على شراء 405 آلاف طن قمح روسي

بشائر الخير.. انخفاض سعر الأرز في الأسواق

ترشيحاتنا

الأهلى يوجه رسالة خاصة لـ رئيس الفيفا وحسن مصطفى وجماهيره الغفيرة

فقد بصره بسبب كورونا .. طبيب يترشح لانتخابات النواب في كفر الشيخ

المقاولون العرب يكشف لصدى البلد موقفه من رحيل عماد النحاس للنادي الأهلي

صفقة الأهلي المنتظرة| شاهد كل ما قدمه بدر بانون في ديربي الرجاء والوداد

بقيادة كارتيرون| موعد مباراة التعاون مع النصر السعودي فى دور الـ16 بدورى أبطال آسيا

بينهم نجل حلمي طولان| النيابة: الإنتربول أخطرنا بضبط 3 متهمين فى واقعة فندق فيرمونت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية