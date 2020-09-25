سهلة ومفيدة .. طريقة عمل العجة بأقل التكاليف

العجة من الاكلات البسيطة التي يمكن ان تقدميها لاولادك ولاسرتك ، وهي من الاكلات المفيدة واللذليذة ونقدم لكي طريقة عمل العجة





المكونات

٤ بيض

كوب ونصف بقدونس مفروم

١ بصل اخضر مفروم ناعم

٢ ملعقة كبيرة نعنع اخضر مفروم ناعم

١ كوب دقيق

رشة سبع بهارات

ملح

فلفل اسود

١ ملعقة كبيرة زيت









طريقة التحضير العجة

في وعاء يخلط البيض مع الملح والفلفل، يضاف البقدونس، البصل.

السبع بهارات، الدقيق ويخلط جيدا حتى يصبح الخليط متجانس

يجهز طبق كبير موضوع فيه ورق مطبخ لرفع اقراص العجة بعد قليها

في مقلاة على النار، يسكب كمية من الزيت النباتي ويترك ليسخن بشكل جيد

بمغرفة طعام، يؤخذ كمية من خليط العجة ويسكب بالمقلاة على مهل

يفرد الخليط بملعقة حتى يشكل قرص، يترك قرص العجة ليستوي ثم يقلب

على الجهة الثانية حتى يتحمر من الجهتين

بعد استواء قرص العجة، يرفع على الطبق المجهز بورق المطبخ وتكرر نفس

الطريقة لباقي لباقي الكمية