AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الخط الملاحى الكورى HMM يختار ميناء دمياط وجهة لأولى رحلاته للموانئ المصرية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:21 ص
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
تتويجًا للمفاوضات والمباحثات التى تمت بين الفريق مهندس  كامل الوزير وزير النقل وقيادات الخط الملاحى HMM الكورى والتى عقدت على هامش انتخابات المنظمة البحرية الدولية فى لندن ايذانًا لدخول سفن الخط الملاحى للموانئ المصرية لأول مرة .

ومن جانبه صرح اللواء بحرى  وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل سفينة الحاويات (HYUNDAI NEW YORK  ) التابعة لخط HMM الكورى فى أولى رحلاتها للموانئ المصرية قادمة من ميناء جنوة الايطالى والسفينة يبلغ طولها 293 مترًا و عرضها 40 مترًا و بغاطس 12.5 مترًا و تبلغ حمولتها الكلية حوالى 71786 ألف طن وحمولتها القصوى حوالى 12 ألف حاوية مكافئة ،
حيث قامت السفينة بتفريغ و شحن 391 حاوية مكافئة و من المقرر أن تغادر متجهه إلى ميناء جدة السعودى.

وأضاف عوض أن اختيار الخط الملاحى HMM الكورى لميناء دمياط فى أولى رحلات سفنه للموانئ المصرية يأتى تأكيدًا على قدرة الميناء على استقبال والتعامل مع مثل هذه النوعيه من سفن الحاويات العملاقة وخاصةً بعد الجهود التى بذلتها الهيئة لتعميق الممر الملاحى ليصل إلى غاطس 16 مترًا وحوض الدوران إلى 15.50 مترًا لتتوافق مع غاطس أرصفة محطة الحاويات الحالية.

وأوضح ان ذلك يعد إضافة لخدمة المشروعات المستقبلية بالميناء مما سيعزز القدرة التنافسية لمحطة الحاويات و جهود تطويرها، حيث ستكون جاهزة لإستقبال سفن الحاويات الأحدث و الأكبر حجمًا و هو الأمر الذي يعد خطوة إستراتيجية تهدف إلى الحفاظ علي انتظام الخطوط الملاحية المتعاملة مع الميناء وجذب المزيد من الخطوط الملاحية الجديدة.

أقرأ أيضا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في الذكري الخامسة لافتتاحها..القناة الجديدة تستقبل سفينة الحاويات العملاقة HMM ROTTERDAM

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط يستقبل 5 سفن حاويات وبضائع عامة

ترشيحاتنا

بصورة مع ياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يشعل إنستجرام

الغدر بيجري في دمهم.. مصطفى بكري يعلق على حادث سجن طرة واستشهاد 4 ضباط.. فيديو

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 وفاة

فايلر يرد على شائعات رحيله عن النادي الأهلي بهذه الطريقة.. شاهد

رئيس المقاصة: الأهلي وبيراميدز لم يطلبا التعاقد مع إبراهيم رسميا .. ونرحب بقيادة تاكيس للفريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية