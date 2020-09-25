الخط الملاحى الكورى HMM يختار ميناء دمياط وجهة لأولى رحلاته للموانئ المصرية

تتويجًا للمفاوضات والمباحثات التى تمت بين الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وقيادات الخط الملاحى HMM الكورى والتى عقدت على هامش انتخابات المنظمة البحرية الدولية فى لندن ايذانًا لدخول سفن الخط الملاحى للموانئ المصرية لأول مرة .





ومن جانبه صرح اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل سفينة الحاويات (HYUNDAI NEW YORK ) التابعة لخط HMM الكورى فى أولى رحلاتها للموانئ المصرية قادمة من ميناء جنوة الايطالى والسفينة يبلغ طولها 293 مترًا و عرضها 40 مترًا و بغاطس 12.5 مترًا و تبلغ حمولتها الكلية حوالى 71786 ألف طن وحمولتها القصوى حوالى 12 ألف حاوية مكافئة ،

حيث قامت السفينة بتفريغ و شحن 391 حاوية مكافئة و من المقرر أن تغادر متجهه إلى ميناء جدة السعودى.





وأضاف عوض أن اختيار الخط الملاحى HMM الكورى لميناء دمياط فى أولى رحلات سفنه للموانئ المصرية يأتى تأكيدًا على قدرة الميناء على استقبال والتعامل مع مثل هذه النوعيه من سفن الحاويات العملاقة وخاصةً بعد الجهود التى بذلتها الهيئة لتعميق الممر الملاحى ليصل إلى غاطس 16 مترًا وحوض الدوران إلى 15.50 مترًا لتتوافق مع غاطس أرصفة محطة الحاويات الحالية.





وأوضح ان ذلك يعد إضافة لخدمة المشروعات المستقبلية بالميناء مما سيعزز القدرة التنافسية لمحطة الحاويات و جهود تطويرها، حيث ستكون جاهزة لإستقبال سفن الحاويات الأحدث و الأكبر حجمًا و هو الأمر الذي يعد خطوة إستراتيجية تهدف إلى الحفاظ علي انتظام الخطوط الملاحية المتعاملة مع الميناء وجذب المزيد من الخطوط الملاحية الجديدة.





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