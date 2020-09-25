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نادية الجندي: أفلامي هادفة وتحرك وجدان الناس ولا تثير الغرائز .. فيديو

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:33 ص
نادية الجندي
نادية الجندي
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عبد الخالق صلاح
أكدت الفنانة نادية الجندي، إنها لم تكن تغضب من انتقادها بسبب مشاركتها الأفلام التجارية لأنها كانت أعمال تحقق نجاحًا كاسحًا؛ موضحا أن البعض كان ينتج أفلام تسمى «أفلام المهرجانات»، وكان لا يفهمها غير مؤلفها. 

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على «التليفزيون المصري»، أن الفن الصادق هو من يصل إلى وجدان الناس لذلك كانت أفلامها تحقق أعلى الإيرادات؛ مرددة: «لما كانت أفلامي تحقق نجاحًا كبيرًا ينتقدوني أعداء النجاح بأنها أفلام تجارية».

وأوضحت الفنانة نادية الجندي أنها ظلت 50 عامًا على القمة بفضل نجاح أعمالها؛ قائلة: «مفيش عمل ليا سطحي أو يعتمد على الأنوثة ولكن كل الأعمال كانت فيها قيمة وتناقش قضايا المجتمع ولها معنى وتعطي رسالة وترسيخ للقيم».

وشددت الفنانة نادية الجندي، على أن أفلامها كانت هادفة وتحرك وجدان الناس ولا تثير الغرائز. 

وأشارت  إنها بدأت مشوارها الفنى من خلال التلفزيون المصرى حيث قدمت مسلسل " الدوامة " وحقق المسلسل نجاحا منقطع النظير.

وأوضحت الفنانة نادية الجندى : كنت أصور فى نفس الوقت فيلم " بمبة كشر" وكان أول بطولة مطلقة لى وبسبب مسلسل الدوامة ونجاحه نجح الفيلم نجاحا كبيرا، لذلك مسلسل الدوامة يعتبر نقطة إنطلاقة بالنسبة لى ووش الخير. 
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