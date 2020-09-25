AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صالات المنيا تخوض مباراتين وديتين الأسبوع المقبل استعدادًا للممتاز

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:24 ص
صدى البلد
Advertisements
كتب : رباب الهوارى
أعلن ياسر مصطفى، مدير الكرة لفريق كرة الصالات بنادي المنيا، جاهزية الفريق استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز يوم 6 أكتوبر المقبل.

وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يخوض مبارتين وديتين، الاسبوع المقبل ، يبدأها يوم الأحد بلقاء فريق الجامعة ، وفي اليوم الثاني يلتقي فريق شركة الكهرباء ، حيث تقام المبارتين على صالة استاد المنيا.

كما أشار مصطفى إلى أن جميع لاعبو الفريق ملتزمون بالتدريبات منذ بدء فترة الاعداد، تحت قيادة المدير الفني هشام بلية ، مؤكدا سعي الفريق للحفاظ على مستواه هذا الموسم ضمن الاربعة الكبار، لخوض الدورة المجمعة للمنافسة على لقب الدوري.

يذكر أن فريق المنيا يستضيف الدرب الأحمر يوم 6 أكتوبر المقبل على صالة استاد المنيا، في أولى المباريات عقب استئناف الدوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لقب الأميرة السمراء.. كيف يستعد قطبا مصر والمغرب لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا؟

عودة الدوري.. الأهلى الأقل استعدادا.. ووديات الفرق الأخرى تظهر مفاجأت

علي لطفي يغيب عن مران الأهلي

طائرة الزمالك تخوض تدريبًا في 6 أكتوبر استعدادًا لبطولة كأس مصر

آخر لقاء ودي.. طلائع الجيش يستضيف المقاولون العرب اليوم

الأهلي يحدد 3 أكتوبر موعدا لمباراة العودة أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

البنك المركزي يخفض اسعار الفائدة "إيداع وإقراض" 0.5%

محمد يوسف لـ صدى البلد: العمل في الأهلي شرف ولم يكلفني أحد بتدريب الفريق

محمود بدر: الهارب محمد علي "بودرجي" يرشد الإخوان لتخريب مصر

محذرا من الإساءة للكيان.. مرتضى منصور يشطب عضوية "سيدة" بسبب السوشيال ميديا

اختبأ حتى انصراف الموظفين.. ضبط عاطل خطط لسرقة بنك ليلا في الدقهلية

مصادر: الأهلي أنهى علاقته بـ فايلر والإعلان الرسمي خلال ساعات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية