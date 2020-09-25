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نادية الجندي لمنتقديها: حققت نجاحا كاسحا وأنتم أعداء النجاح

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:24 ص
نادية الجندي
نادية الجندي
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عبد الخالق صلاح
أكدت  الفنانة نادية الجندى، إنها بدأت مشوارها الفنى من خلال التلفزيون المصرى حيث قدمت مسلسل " الدوامة " وحقق المسلسل نجاحا منقطع النظير.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على التليفزيون المصري، : كنت أصور فى نفس الوقت فيلم " بمبة كشر" وكان أول بطولة مطلقة لى وبسبب مسلسل الدوامة ونجاحه نجح الفيلم نجاحا كبيرا، لذلك مسلسل الدوامة يعتبر نقطة إنطلاقة بالنسبة لى ووش الخير. 

وقالت الفنانة نادية الجندي: إنها لم تكن تغضب من انتقادها بسبب مشاركتها الأفلام التجارية لأنها كانت أعمال تحقق نجاحًا كاسحًا.

وأضافت أن الفن الصادق هو من يصل إلى وجدان الناس لذلك كانت أفلامها تحقق أعلى الإيرادات؛ معقبة: "لما كانت أفلامي تحقق نجاحًا كبيرًا ينتقدوني أعداء النجاح بأنها أفلام تجارية".

وأوضحت الفنانة نادية الجندي أنها ظلت 50 عامًا على القمة بفضل نجاح أعمالها؛ مشددة على أن أفلامها كانت هادفة وتحرك وجدان الناس ولا تثير الغرائز. 
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