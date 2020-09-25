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منوعات

أزمة في باريس .. اعتداء وحشي على فتاة لارتدائها تنورة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تسببت تنورة طالبة في أزمة كبرى وغضب في شوارع فرنسا، فقد فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا بعد أن قالت امرأة في "ستراسبورغ" إنها تعرضت للهجوم في وضح النهار لارتدائها تنورة.

قالت الطالبة التى تدعى "إليزابيث" 22 عامًا، إنها تعرضت للكم في وجهها، من قبل ثلاثة أفراد اشتكوا من ارتدائها تنورة، فيما شجبت الحكومة الحادث "الخطير للغاية" ووصفته بأنه غير مقبول. 

وتحكي الشابة تفاصيل الواقعة  قائلة أنه أمسكها اثنان من الرجال الثلاثة بينما ضربها الثالث على وجهها، وتركها بإصابات شديدة حول العين،  ثم فروا هاربين.

وأضافت إن أكثر من عشرة أشخاص شهدوا الحادث ، لكن لم يتدخل أحد، وكانت  وزيرة الداخلية "مارلين شيابا"  المسؤولة عن الجنسية والمسؤولة في السابق عن قضايا المساواة، قد زارت المدينة الشرقية لمناقشة سلامة المرأة في الأماكن العامة.

وقالت لفرانس بلو الألزاس إن "التنورة ليست مسؤولة عن الهجوم والمرأة"، وأوضحت أنه لا تتعرض المرأة للضرب لأنها ترتدي تنورة، فهي تتعرض المرأة للضرب لأن هناك أشخاصًا كارهين للنساء ، ومتحيزين جنسيًا ، وعنيفين ، ويحررون أنفسهم من أي قانون وأي قاعدة من قواعد الكياسة بضربهم.

قالت شيابا: "عندما تكون طالبًا وعليك التفكير في الزي الذي يجب أن ترتديه والرسالة التي ترسلها ، فهذا عبء ذهني هائل"، كما حثت الناس على الاتصال بالشرطة إذا شاهدوا أي نوع من حوادث التحرش في الشوارع ضد النساء في الأماكن العامة.

وأفادت قناة "فرانس بلو الألزاس" بأن امرأتين تعرضتا لهجوم في مدينة مولهاوس الشرقية الأخرى ، بعد أن أخبر رجل إحداهن أن تنورتها كانت قصيرة للغاية.
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