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ما الفرق بين أنفلونزا وفيروس كورونا؟ .. عوض تاج الدين يوضح

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
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حمزة شعيب
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين،  مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية،  الفرق بين كورونا والإنفلونزا الموسمية، قائلا:" هناك أعراض متشابهة بين كورونا والإنفلونزا، ولكن هناك أعراض رُصدت في الحالات التي أُصيبت في كورونا، لافتا إلى أن أعراض مثل رشح بسيط، والتهاب في الحلق بسيط، وارتفاع حرارة بسيط، قد تكون تلك إنفلونزا عادية أو موسمية. 

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" يجب على الطبيب  أن يتعامل بشكل أكبر بالأعراض التي يشعر بها المريض، وفحصه، ومن ثم الأشعة والأبحاث التي يجريها المريض، ومن ثم أعلن عن التشخيص حتى لا يكون الإعتماد الكلي على تحليل الـ  PCR .

كما نوه إلى أن فيروس كورونا له شكل خاص به يظهر جليا من خلال الأشعة المقطعية والعادية، والطبيب يستطيع معرفته من شكله وتوزيعه بالإضافة للإعراض، لذلك عند رؤية الاشعة يستطيع الطبيب معرفة إن كان كورونا او إنفلونزا.

ولفت إلى أن مصر تعاملت بإحترافية شديدة مع الازمة وبإمكانيات وبنية تحتية جاهزة، مردفا:" نحن اليوم في وضع أفضل من حيث عدد الحالات، وأعتقد أن حالات الوفيات الناتجة عن كورونا ستختفي قريبًا".
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