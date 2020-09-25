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منوعات

حادث مروع..سيدة حامل تنقذ زوجها من بين فكي سمكة قرش

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
خرج الثنائي في نزهة إلى أحد الشواطئ للاستجمام ولكن الامر لم يسير كما خطط له، فقد تحولت الرحلة إلى عناء ومحاولات من قبل الزوجة التي رغم ثقل جسدها غاصت وهي حامل في البحر في فلوريدا لإنقاذ زوجها من هجوم سمكة قرش.

وقالت الشرطة إن الزوج والذي يدعى " أندرو تشارلز إيدي" ويبلغ من العمر 30 عاما ، كان يغوص في شعاب سومبريرو ، لكن سمكة القرش عضته مباشرة بعد دخوله المياه.

وقال المسؤولون إن زوجته والتي تدعى "مارغوت دوكس إيدي" رأت الزعنفة الظهرية لسمك القرش ودم زوجها يملأ الماء، غطس "دون تردد"، بحسب ما نشرت "بي بي سي" البريطانية.

بعد أن سحبت السيد "إيدي" إلى بر الأمان ، اتصل أفراد الأسرة الآخرون بالطوارئK وتم نقله جوا إلى مركز لعلاج الإصابات في ميامي يوم الأحد حيث عولج من إصابات خطيرة في الكتف.

وقال مسؤول الإنقاذ "ريان جونسون" لوسائل إعلام محلية إن إيدي كان في حالة حرجة عندما وصلوا.

كان الزوجان ، من ولاية جورجيا ، يقضيان عطلة في فلوريدا مع العائلة وكانا يبحران معًا على متن قارب خاص، وكان عدد قليل من الآخرين من مجموعتهم يغوصون بالفعل عندما نزل السيد "إيدي" إلى الماء للانضمام إليهم.

 وكان شهود العيان قدد رأوا سمكة قرش كبيرة يبلغ طولها من ثمانية إلى عشرة أقدام ، والتي كانت تشبه سمكة قرش الثور ، تسبح في المنطقة في وقت سابق من اليوم.

سجلت فلوريدا أكبر عدد من هجمات أسماك القرش في العالم ، حيث تم الإبلاغ عن 21 هجومًا في عام 2019 ، وفقًا لمتحف فلوريدا. ومع ذلك ، فإن هجمات أسماك القرش في جميع أنحاء العالم نادرة للغاية.
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