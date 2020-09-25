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فن

غادة عبد الرازق تشارك جمهورها بصورة نادرة لها.. شاهد

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:19 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتنقسم الصورة الي نصفين وتظهر غادة في الصورة وهي كبيرة وصورة واخري وهي طفلة اثناء تكريمها في المدرسة.


ونالت الصورة تفاعل كبير من متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتي: الضحكه زي مهي ..قمر طول عمرك ..بجد اجمل فنانة عربية منذ الصغر..قمر ياناس .. نفس الضحكة متغيرتش من وانتي صغيرة.


وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.


ويعتبر "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي ، محمود البزاوي، وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.
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