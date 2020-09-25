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أخبار العالم

فيسبوك يعترف بإيقاف حسابات 200 ناشط سياسي في أمريكا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:39 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
اعترف موقع "فيسبوك" الأمريكي بأنه أوقف حسابات أكثر من 200 ناشط سياسي في 19 سبتمبر الجاري، كانوا على صلة باحتجاج على بناء خط أنابيب "جاز لينك" الساحلي المتنازع عليه في الولايات المتحدة.

وبحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي، فإن النشطاء عارضوا بناء خط الأنابيب، فيما كبحت عمليات تعليق الحسابات واحدة من المنافذ القليلة المتبقية التي يمكن للنشطاء الاحتجاج من خلالها بينما كانوا يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي لمنع انتشار وباء كورونا.

من جانبها نفت شركة "فيسبوك" استهداف حسابات النشطاء على وجه التحديد بسبب نشاطهم، وقالت في رسالة إلكترونية: "أنظمتنا حذفت هذه الحسابات والمحتوى عن طريق الخطأ، ومنذ ذلك الحين تم استعادتها ورفعنا أي قيود مفروضة على الملفات الشخصية المحددة".

إلا أن النشطاء يرفضون تفسير "فيسبوك"، ويعتقدون أنه "من المريب أن التعليق قد حدث قبل الحدث التالي الذي كانوا ينظمون له".

وقالت جينيفر ويكهام، التي كان حسابها أحد الحسابات المجمدة، ردا على تبرير فيسبوك: "أعتقد أن هذا رد ضعيف حقًا، ويبدو الأمر واضحا جدا، فالمال يتحدث".
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