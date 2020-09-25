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رياضة

أخبار الرياضة .. الأهلي يهدد البلايلي بالتراجع عن ضمه .. مرتضى منصور يشطب عضوية "سيدة" بسبب السوشيال ميديا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الجمعة ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، التي وجاءت كالتالي :


- نفى مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب صدور بيانات أو قرارات فيما يخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 


- كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه قام بشطب عضوة من النادى بسبب إهانتها للكيان وأعضاء الجمعية العمومية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


- تأهل فريق التعاون السعودي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى دور الـ 16 فى إطار منافسات دورى أبطال آسيا بعد تحقيقه الفوز على نظيره الدحيل القطرى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الخميس فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
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