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حوادث

مصرع عامل سقط من أعلى سطح منزله بسوهاج

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:53 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح منزله بالطابق الثاني بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يُفيد بورود بلاغًا من المستشفى الجامعي بوصول "محمد. ا"، 16 عامًا، عامل، جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيق والده قرر "النميري. ف"، 44 عامًا، عامل، أنه أثناء تواجد نجل شقيقه أعلى سطح المنزل بالطابق الثاني اختل توازنه وسقط أرضًا، ما أدى إلى وفاته حال سقوطه، ونفى الشبهة الجنائية.

وتحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

ترجيحات أن يكون "بترول".. السيطرة على نيران اشتعلت ببئر مياه حفره الأهالي بسوهاج

وكانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية، امس الخميس، على حريق تسبب فيه بئر مياه بمنطقة الجبل الغربي بدائرة مركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج، وذلك بعد حفرها بـ 24 ساعة فقط.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يُفيد بورود إشارة من إدارة قوات الحماية المدينة تُفيد تلقيهم بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة الجبل الغربي بدائرة المركز.

وتُكثف الحماية المدنية من جهودها لمنع اشتعال النيران بالبئر مرة أخرى، كما جرى استدعاء فريق من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتُقرر سبب ما حدث من اشتعال للنيران التي اشتعلت بالبئر التي حفرها أهالي منطقة الجبل الغربي بمركز جرجا، لتكون مساعدًا لهم في زراعة الأراضي بالمنطقة.
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