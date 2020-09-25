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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 25-9-2020 بمحافظات مصر

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:09 ص
الطقس
الطقس
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 25- 9- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد. 


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة    33    23
 الإسكندرية 29    24
وادى النطرون    31 23
طنطا    33    23
شبين الكوم 34    23
دمنهور    32    24
مطروح    29    24
بورسعيد    30    25
دمياط    30    25
الزقازيق    33    23
المنصورة    32    24
الإسماعيلية 34    23
السويس    33    23
 العريش    31    24



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