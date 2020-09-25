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برلمان

برلماني: غرامات الهروب بالسكة الحديد وصلت 280 مليون جنيه

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:05 ص
تذاكر السكة الحديد
تذاكر السكة الحديد
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فريدة محمد
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تحية قلبية للفريق كامل الوزير وزير النقل باعتباره اول وزير للنقل فى تاريخ مصر ينجح فى القضاء على ظاهرة التزويغ داخل قطارات السكك الحديدية.

وقال " زين الدين " فى تصريحات له، أن أكبر دليل على ذلك التصريحات الصادرة من وزارة النقل التى تم فيها التأكيد على نجاح الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، في القضاء على ظاهرة التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات وأن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، نجح في القضاء على الظاهرة، وعودة الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية، منذ مارس 2019 وأن وزير النقل، فرض غرامات مالية فورية يتم تطبيقها على المخالفين لتعليمات الوزارة واستقلال القطارات دون تذكرة.

وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بجهود هيئة السكة الحديد بقيادة المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة وجميع القيادات والعاملين بعد نجاحهم فى تنفيذ تكليفات وزير النقل وتحصيل ما يقرب من 280 مليون جنيه نتيجة تطبيق غرامات على الهاربين من دفع قيمة تذكرة القطار والتأكيد على أن السكة الحديد لم تسجل أي خسائر في ظاهرة التزويغ منذ 18 شهرًا تقريبًا مؤكدا أن وزير النقل هو صاحب هذا الإنجاز الكبير بعد تشديده الحاسم على جميع قيادات السكة الحديد بعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطار ودون تجاوز في حق أى راكب.

تجدر الاشارة الى أنه تم تحديد 50 جنيهًا غرامة مالية فورية على المزوغين من دفع قيمة تذكرة القطارات الروسية، و40 جنيهًا للقطارات VIP، و30 جنيهًا للقطارات المكيفة، و20 جنيهًا للقطارات المميزة، و10 جنيهات لقطارات الضواحى.
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