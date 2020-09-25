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الرئيس السيسي يوجه باستمرار متابعة ودراسة التداعيات الاقتصادية لـ كورونا يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمود محسن
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الجمعة ، ومنها:

صدى البلد : 
السيسي يوجه بالاستمرار في متابعة ودراسة التداعيات الاقتصادية لـ فيروس كورونا
العاهل البحريني: نساند مصر في ترسيخ أمن المنطقة ومواجهة التدخلات الخارجية

مصراوي :
مدبولي: مد قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء لنهاية أكتوبر

المصري اليوم : 
افتتاح 77 مسجدًا اليوم الجمعة في 13 محافظة

اليوم السابع : 
التعليم العالى: نتائج القبول بالجامعات الأهلية إلكترونيًا والتظلم غير متاح
"التعليم" ترسل دليل الإجراءات الاحترازية للمديريات استعدادا للعام الدراسى

الشروق : 
وزيرة التجارة: طرح 7 مجمعات صناعية خلال أكتوبر المقبل

بوابة الأهرام :
الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 13 وفاة

بوابة أخبار اليوم :
للمرة الثانية في تاريخه.. بايرن ميونخ يتوج بالدوري الأوروبي

الشرق الأوسط : 
بوادر اتفاق ليبي على «سرت منزوعة السلاح»

BBC عربي :
الشرطة البريطانية تسحب استثمارا من قطر بسبب سجلها في مجال حقوق العمال

برنامج "صباح البلد" يعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.

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