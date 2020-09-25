AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من كواليس عدى الكلام..شاهد سعد لمجرد من أحدث ظهور له

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:20 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشر المطرب المغربى سعد لمجرد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة جديدة .

و ظهر سعد لمجرد فى الصورة من كواليس كليب عدى الكلام .

وعلق سعد لمجرد على الصورة قائلًا:"كواليس عدى الكلام الجزء الاول الان على يوتيوب".

اقرأ أيضًا:

يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.

وتصدر كل من محمد رمضان وسعد لمجرد مؤشر البحث جوجل بعد إطلاق الفيديو كليب الذي يشهد أول تعاون بينهما من خلال أغنية "إنساى"، وهو من إخراج حسام الحسيني.

وكان سعد المجرد أعلن في وقت سابق عبر حسابه علي انستجرام عن أغنية تجمعه بمحمد رمضان وكتب: "أغنية الصيف إن شاء الله مع أخي محمد".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد رمضان وسعد لمجرد يتنافسان على تريند يوتيوب .. فيديو

برفقه أولاده.. حسام الحسيني يشارك جمهوره بصورة جديدة من الساحل الشمالى

سعد لمجرد يتجاوز الـ 15 مليون مشاهدة بأغنية عدى الكلام

سعد لمجرد ينشر صورة جديدة من عدى الكلام.. والجمهور: دايما ناجح يا معلم

بصحبة قطته.. شاهد أحدث ظهور لـ سعد لمجرد

«عدى الكلام» لـ سعد لمجرد تقترب من 20 مليون مشاهدة في أسبوعين

ترشيحاتنا

مستقبل وطن يقرر تحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء عن 27 ألف حالة

العربية: اشتباكات في تاجوراء بين مجموعات مسلحة تابعة للوفاق

الرئيس السيسي يوجه باستمرار متابعة ودراسة التداعيات الاقتصادية لـ كورونا يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

ملك البترول.. بئر مياه سوهاج يثير الجدل بعد اشتعاله وشكوك حول احتوائه على النفط

أسعار ومواصفات أرخص سيارة في مصر زوتي Z100 .. صور

لن تصدق الفرق .. ماذا تفعل الحكومة في بحيرة عين الصيرة ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية