أشرف عامر: الدولة وصندوق تحيا مصر يوفران لـ أطفال بلا مأوى حياة كريمة

خصص برنامج 8 الصبح فقرة خاصة اليوم بعنوان " مذيع طفل يحاور مسئول" حيث قامت الطفلة رفيدة ياسر المدني، بمشاركة الإعلامية داليا أشرف بتقديم فقرة اليوم من البرنامج.





قال أشرف عامر، مسئول بالوحدات المتنقلة ببرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى ، إن البرنامج القومي لحماية الأطفال اعتمدت على طريقة جديدة لجذب الأطفال تسمى "الوحدة المتنقلة "وأن الدولة قامت بعمل حصر في عام 2014 لـ الأطفال بشكل عام، وتم الكشف عن وجود 16 ألف طفل معروض للخطر و موجودين فى الشارع.









وأضاف خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية داليا أشرف، و الطفلة رفيدة ياسر المدني، أنه بداية من عام 2017 قامت الدولة بوضع خطة لاستقبال الأطفال الموجودة فى الشوارع.





ولفت إلى أن وزارة التضامن قامت بتوفير سيارات متنقلة لنقل الأطفال من الشوارع لـ مستكن مجهزة، وبها ألعاب مميزة، موضحًا " الوحدة المتنقلة عبارة عن عربة مجهزة وجذابة للأطفال بدلا من جمع الأطفال بلا مأوى من الشوارع بالطريقة التقليدية".





وأشار إلى أن الشباب فى الحملة تقوم باللعب مع الأطفال حتى يكون هناك ثقة وبعد ذلك يتم نقلهم لـ دار مجهزة، وأوضح أن الدولة بمشاركة صندوق تحيا مصر توفر لـ تلك الأطفال حياة كريمة.





وأكد أن، الدولة بدأت بـ 10 محافظات كمرحلة أولى من المبادرة بـ 17 سيارة متنقلة، وأكد أن القاهرة بها 5 سيارات تتجول وتبحث عن الأطفال.





وأوضح أن هناك شبكة تواصل بين جميع المحافظات، وفى حالة الاستفسار عن أى شئ يتم الرد فى الحال، وكشف أن العمل يبدأ من 8 صباحا حتى الـ 10 مساء و أى شخص يجد طفل فى الشارع عليه الاتصال بـ16439 .







