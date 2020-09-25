AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أشرف عامر: الدولة وصندوق تحيا مصر يوفران لـ أطفال بلا مأوى حياة كريمة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:41 ص
أطفال بلا مأوى
أطفال بلا مأوى
Advertisements
البهي عمرو
خصص برنامج 8 الصبح فقرة خاصة اليوم بعنوان " مذيع طفل يحاور مسئول" حيث قامت الطفلة رفيدة ياسر المدني، بمشاركة الإعلامية داليا أشرف بتقديم فقرة اليوم من البرنامج.

قال أشرف عامر، مسئول بالوحدات المتنقلة ببرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، إن البرنامج القومي لحماية الأطفال اعتمدت على طريقة جديدة لجذب الأطفال تسمى "الوحدة المتنقلة "وأن الدولة قامت بعمل حصر في عام 2014 لـ الأطفال بشكل عام، وتم الكشف عن وجود 16 ألف طفل معروض للخطر و موجودين فى الشارع.


وأضاف خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية داليا أشرف، و الطفلة رفيدة ياسر المدني، أنه بداية من عام 2017 قامت الدولة بوضع خطة لاستقبال الأطفال الموجودة فى الشوارع.

ولفت إلى أن وزارة التضامن قامت بتوفير سيارات متنقلة لنقل الأطفال من الشوارع لـ مستكن مجهزة، وبها ألعاب مميزة، موضحًا " الوحدة المتنقلة عبارة عن عربة مجهزة وجذابة للأطفال بدلا من جمع الأطفال بلا مأوى من الشوارع بالطريقة التقليدية". 

وأشار إلى أن الشباب فى الحملة تقوم باللعب مع الأطفال حتى يكون هناك ثقة وبعد ذلك يتم نقلهم لـ دار مجهزة، وأوضح أن الدولة بمشاركة صندوق تحيا مصر توفر لـ تلك الأطفال حياة كريمة.

وأكد أن، الدولة بدأت بـ 10 محافظات كمرحلة أولى من المبادرة بـ 17 سيارة متنقلة، وأكد أن القاهرة بها 5 سيارات تتجول وتبحث عن الأطفال.

وأوضح أن هناك شبكة تواصل بين جميع المحافظات، وفى حالة الاستفسار عن أى شئ يتم الرد فى الحال، وكشف أن العمل يبدأ من 8 صباحا حتى الـ 10 مساء و أى شخص يجد طفل فى الشارع عليه الاتصال بـ16439 .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيارات متنقلة تابعة للتضامن للأطفال بلا مأوى.. فيديو

برنامج أطفال بلا مأوى بوزارة التضامن يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية رسالة

محافظ بني سويف يتابع مع التضامن ملف " أطفال بلا مأوى" ضمن برنامج حماية الأطفال

ترشيحاتنا

بحجم كلب.. إعلان عن قطة ضخمة تحتاج إلى التخسيس.. صور

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تتألق فى أحدث جلسة تصوير

قانون التصالح وسلالة كورونا الجديدة الأبرز.. الحكومة تنفي ١٢ شائعة في ٧ أيام.. فيديوجراف

لجنة التخطيط بـ الأهلي تحسم الموقف النهائي للمدرب الجديد خلال ساعات

أسعار ومواصفات أرخص سيارة في مصر زوتي Z100 .. صور

دراسة تحذر من تمحور كورونا لسلالة أكثر شراسة لا تعزلها الكمامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تتألق فى أحدث جلسة تصوير

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة