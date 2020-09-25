مليون في 4 ساعات.. عالم بريطاني يدخل موسوعة جينيس بسبب المتابعيين

وشوهد منشوره الأول ما يقرب من سبعة ملايين مرة، وهو رقم من المقرر أن يرتفع فقط، بينما تجاوز عدد متابعيه بالفعل 2.1 مليون، وأكد ممثلو موسوعة جينيس للأرقام القياسية أنه حطم الرقم القياسي السابق.







ليس هذا الرقم القياسي الوحيد الذي يحمله السير ديفيد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث إنه يحمل أيضًا لقب أطول مهنة كمقدم تلفزيوني ومهنة أطول كطبيب طبيعي تلفزيوني وفقًا للموقع.







