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منوعات

مليون في 4 ساعات.. عالم بريطاني يدخل موسوعة جينيس بسبب المتابعيين

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:42 ص
ديفيد أتينبورو
ديفيد أتينبورو
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يارا زكريا
حطم عالم الطبيعة البريطاني ديفيد أتينبورو الرقم القياسي الأسرع في الحصول على مليون متابع على تطبيق انستجرام حيث تفوق على الممثلة الأمريكية الشهيرة جينيفر أنيستون.

ووفقًا لصحيفة " ميترو " البريطانية تخطي ديفيد أتينبورو الرقم القياسي الذي حققته جينيفر أنيستون رسميًا ليصبح أسرع شخص يصل إلى مليون متابع على انستجرام.

قام عالم الطبيعة البالغ من العمر 94 عامًا بأول مشاركة له في الساعة 10 صباحًا يوم الخميس بعد انضمامه إلى التطبيق، ووصل إلى مليون متابع بعد أربع ساعات.

وشوهد منشوره الأول ما يقرب من سبعة ملايين مرة، وهو رقم من المقرر أن يرتفع فقط، بينما تجاوز عدد متابعيه بالفعل 2.1 مليون، وأكد ممثلو موسوعة جينيس للأرقام القياسية أنه حطم الرقم القياسي السابق.


كانت أول مشاركة للسير ديفيد على الموقع عبارة عن مقطع فيديو يشارك مخاوفه بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري، وقال مديرا حسابه كولين بوتفيلد وجوني هيوز لموسوعة جينيس للأرقام القياسية: " وسائل التواصل الاجتماعي ليست موطن ديفيد المعتاد، لذلك بينما قام بتسجيل الرسائل فقط لـ ، مثل ذلك الموجود في هذا المنشور ، نحن نساعد في تشغيل هذا الحساب ".

يعني الرقم القياسي الجديد لديفيد أنه تصدر عن الممثلة جينيفر أنيستون بعد أن اكتسبت مليون متابع في خمس ساعات و 16 دقيقة عندما انضمت إلى الموقع في أكتوبر 2019.

ليس هذا الرقم القياسي الوحيد الذي يحمله السير ديفيد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث إنه يحمل أيضًا لقب أطول مهنة كمقدم تلفزيوني ومهنة أطول كطبيب طبيعي تلفزيوني وفقًا للموقع.



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