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أخبار العالم

موريتانيا: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا لـ7433 حالة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:37 ص
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى


أعلنت وزارة الصحة الموريتانية  تسجيل 24 حالة شفاء، و8 إصابات جديدة ب  فيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال 24 ساعة الماضية.

فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن توزيع الحالات المسجلة ب فيروس كورونا  خلال الساعات الماضية كان على النحو التالي:

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- السبخة 2

- دار النعيم 1

- تيارت 2

- توجنين 1

- عرفات 1

- الرياض 1

وقالت الوزارة إن 24 ساعة الأخيرة عرفت إجراء 209 فحصا، من بينها 25 فحص متابعة، و184 فحص تشخيص، فيما ارتفع مجموع الفحوص التي أجريت في البلاد منذ بداية الوباء إلى 79024.

وارتفعت عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد إلى 7433 حالة، فيما يترفع عدد حالات الشفاء إلى 7052 وعدد الوفيات إلى 161 حالة.

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