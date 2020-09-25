القائمة الوطنية.. اختيارات مدروسة لخوض انتخابات النواب.. تنسيقة شباب الأحزاب مفاجأة الترشيحات بـ 26 مقعدا.. وتمثيل قوي للمرأة والشباب

- القائمة الوطنية تعتمد معايير واضحة لنائب الشعب الذي يمثل المواطنين ويمارس دوره الرقابي والتشريعي

- صفي الدين خربوش وأمين النواب السابق و2 من زوجات الشهداء.. أبرز الوجوه الجديدة بالقائمة الوطنية

- 26 مقعدا من تيارات مختلفة.. تنسيقية شباب الأحزاب.. الحصان الرابح في ترشيحات القائمة الوطنية









في مبادرة سياسية رائدة، استطاعت القوى السياسية بتياراتها المختلفة أن تجتمع وتلتف حول قائمة وطنية موحدة، تخوض من خلالها الاستحقاقات الانتخابية، والتي بدأت بمجلس الشيوخ، واستكملت طريقها في انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد إعلان 12 حزبًا سياسيًا إضافة تنسيقية شباب الأحزاب، تكوين قائمة موحدة لخوض السباق الانتخابي.





القائمة الوطنية الموحدة "من أجل مصر" لانتخابات مجلس النواب ضمت: " حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب".





آليات الاختيار

آليات اختيار القائمة الوطنية، تميزت بالتنوع الإيدولوجي وضمت شخصيات مثلت تيارات مختلفة، وفق دراسات دقيقة لجميع الأشخاص الممثلة بالقائمة، والتأكد من عدم وجود أي شبهات على أي منهم، وفق معايير واضحة لنائب الشعب الذي يمثل المواطنين ويمارسه دوره الرقابي والتشريعي.





المرشحون على القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم عدد كبير من القيادات السياسية البارزة، ضمت أيضًا، وبنسبة غير مسبوقة، شباب ونساء، يضمن الدفاع عن حقوقهم والزود عنها تحت القبة.





بالنظر إلى تمثيل المرأة بالقائمة الوطنية، نجدها تمثل في القائمة نسبة 25%؛ إعمالًا للنص الدستوري، وجاءت موزعة كالتالي:

- يتم تخصيص 42 مقعدًا لدائرتين منها، ويأتى نصيب المرأة فيها هو 21 امرأة على الأقل.





- أما كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعد يأتى نصيب المرأة فيها هو 50 امرأة على الأقل.









- يكون هذا النصيب من بين أصحاب الصفات المشكلة بها القائمة من "شباب وقبطيين وعمال وفلاحين وذو إعاقة ومقيمين فى الخارج" أو من غيرهم .





ولم تتاجل آليات الاختيار، التي حددها الدستور والقانون، فئات ذوي الإعاقة والمسيحيين، فوفقًا للقانون، تضمنت كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.





وبالنسبة للقائمة المخصص لها 100 مقعد فيكون بها الأعداد والصفات الآتية، تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.





وجوه جديدة

وفي الوقت الذي استطاع بعض نواب البرلمان الحالي حجز مقاعدهم بالقائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب، ظهرت وجوه جديدة ضمن ترشيحات قائمة من أجل مصر، التي تضم 12 حزبًا إضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.





ومن ضمن الوجوه الجديدة التي ظهرت، الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، والمستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب السابق، أستاذ العلوم السياسية والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، والكاتبة الصحفية فريدة النقاش، والإعلامي يوسف الحسيني، وعن تنسيقية شباب الأحزاب تم ترشيح وإيمان عبدالقادر في الشرقية، زوجة الشهيد مقدم أركان حرب عادل عبدالحميد عيد والذي استشهد في 9 مايو 2016 في منطقة بئر لحسن، ورحاب عبدالغني في الإسكندرية، زوجة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاتة، والذي استشهد 25 فبراير 2020 بشمال سيناء.





كما ضمت القائمة وجوها جديدة من بينها أحمد مقلد، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب، نائب رئيس حزب المؤتمر، ومحمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعمرو درويش ونشوى الشريف، وأميرة العادلي، وتيسير مطر، وصبورة حسين، والدة المخرج محمد سامي.





إضافة إلى: السيد سمير، مصطفى الإمام، ولاء عبدالفتاح، نسرين عمر، شيماء محمود نبيل، ميرفت عازر، محمد وفيق عزت ، عباس عصمت السادات، أحمد بهاء شلبي ، هناء سرور، شيرين طايل ، غادة قنديل ، سلمي مراد ، مها ابو سالم ، حنان حسني يشار، هيام الطباخ ، الدكتورة هدى الطنباري، دميانة لويس، وعمرو درويش، محمد فوزي الرفاعي ، واللواء سعيد عمارة، ، ودعاء عبدالحفيظ ، ومنيرة عبدالحليم رزق، ومارسيل صدقي ممثلة لحزب التجمع وإيرين سعيد، ممثلة لحزب الإصلاح والتنمية، حمد أحمد زايد، علي عز، وعمرو يونس، ، أحمد يحي الجحش، وموسى صقر عبد الفتاح آمال عبد الحميد، ودعاء عريبي، وسحر العشري ، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وصفى الدين خربوش، وأميرة صابر، وأحمد فتحى، ومرثا محروس، نفيين حمدى عبدالله ،مركز دارو ، حسن سيد خليل مركز ادفو ،ريهام عبدالبنىً ، مركز الكلحً، أحمد نشأت منصور مركز سوهاج، إلهامي البارودي مركز جرجا، سامي فتحي سوس مركز المراغة، رشاد محمود عبد الغني مركز المنشأة، ، عمرو عماد مركز طهطا، ابراهيم خليفة مركز جهينة، مروة ميشيل مركز طهطا، غادة الضبع مركز سوهاج، الفت المزلاوي مركز سوهاج، رانيا حشمت ابو الخير مركز البلينا، فريدة الشوباشي ، صبورة السيد، ماهيتاب محمد.





التنسيقية.. الحصان الرابح

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كسب ثقة الشارع المصري والقيادة السياسية، بعدما ظهرت كمفاجأة القائمة الوطنية من أجل مصر، بحصولها على 26 مقعدًا، في الائتلاف الذي يضم 12 حزبًا إضافة إليها، ليمتد نجاح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجلس الشيوخ وحصولها على 5 مقاعد، إلى مجلس النواب.





وانتهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من إعداد القائمة النهائية بأسماء أعضاء التنسيقية الذين يخوضون سباق انتخابات مجلس النواب 2020، على القائمة الوطنية من أجل مصر، في الدوائر الأربعة (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، (الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد)، (شرق الدلتا)، و(غرب الدلتا).





وجاءت أسماء الأعضاء الـ26 الذين تدفع بهم التنسيقية في سباق النواب، كالتالي:





محمد عبدالعزيز، ومحمد تيسير مطر، وأحمد زيدان، وأحمد فتحي، ومحمود بدر، ومي كرم جبر، وأميرة صابر، ومارثا محروس، وأميرة العادلي، ومارسيل سمير، وعمرو درويش، وأحمد مقلد، وعمرو يونس، وهيام الطباخ، وطارق الخولي، وغادة علي، ونشوى الشريف، ورشا أبو شقرة، وأحمد رمزي، وعلاء عصام، وهادية السعيد، وإيمان عبدالقادر، ومحمد إسماعيل، ورحاب عبدالغني، وخالد بدوي، ورشا فايز.









تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي مثلت الحصان الرابح في ترشيحات القائمة الوطنية من أجل مصر، وذلك رغم حداثة عهدها السياسي، إلا انها استطاع أن تكون المعادلة الأبرز في مختلف الاختيارات النيابية والتنفيذية، وذلك بسواعد شبابها الذين سطروا تاريخ تحت شعار "سياسة بمفهوم جديد".





الإيمان بالشباب كقوة سياسية صاعدة تمتزج معها الخبرة، جعل القيادة السياسية تسابق بدعم تلك الكوادر السياسية الواعدة في مجال العمل السياسي، وأعطاها الفرصة كاملة، بعدما استطاعت منذ تأسيسها أن تجذب كل الأنظار حولها.



