بحجم كلب.. إعلان عن قطة ضخمة تحتاج إلى التخسيس.. صور

أصدر إعلان أمريكي لمساعدة قطة ضخمة تزن 29 رطلًا عُثر عليها ملقاة في صندوق كلب، وتحتاج إلى مالك جديد لمساعدتها في النقل من الحجر الصحي رقم 15 - اللقب الذي يطلق على 15 رطلًا -.
تزن اللازانيا حوالي ثلاثة أضعاف وزن القطة البالغة، مما يجعل من الصعب حملها، كما أن حجم القطة يعني أنها في بعض الأحيان متيبسة، ويمكن أن تكافح لتعتني بنفسها.
ويمكن للقطط البدينة أن تكتسب الكثير من المشكلات الصحية الهامة؛ لذا فهي تحتاج إلى منزل يساعدها فيه شخص ما على إنقاص الوزن لتعيش بصحة.
ووفقًا لصحيفة " ميترو " البريطانية يتم رعاية القطة المسماة باللازانيا من قبل فريق مراقبة الحيوان والرعاية (ACCT) في مدينة فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية بعد أن طردت خارج أحد ملاجئهم يوم الأحد.كادت إحدى زوار الملجأ التي تبحث عن قطة جديدة أن تتبنى القطة الجميلة اللازانيا لكنها خافت عندما رأت مدى الدهون التي تحملها وشعرت بالاحباط من صعوبة إنقاصها في الوزن.
تزن اللازانيا حوالي ثلاثة أضعاف وزن القطة البالغة، مما يجعل من الصعب حملها، كما أن حجم القطة يعني أنها في بعض الأحيان متيبسة، ويمكن أن تكافح لتعتني بنفسها.
ويمكن للقطط البدينة أن تكتسب الكثير من المشكلات الصحية الهامة؛ لذا فهي تحتاج إلى منزل يساعدها فيه شخص ما على إنقاص الوزن لتعيش بصحة.