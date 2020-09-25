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توك شو

خبيرة بمهارات التواصل: الجميع يبحث عن الطبطبة والحب

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:40 ص
ريهام الهوارى مستشار
ريهام الهوارى مستشار إدارة المظهر ومهارات التواصل
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البهي عمرو
خصص برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، فقرة خاصة للحديث عن المشكلات الزوجية و كيف نفرق بين الشخص المعجب و الشخص الـ  SWEET TALKER".

قالت ريهام الهوارى مستشار إدارة المظهر ومهارات التواصل، إن كلا من الرجل و المرأة يحتاج لـ الحب، و الجميع يريد ويبحث على الشخص الذى يطبطب عليه،  معلقة " الكل حب أغنية حسين الجسمي بتاع الطبطبة".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إن سي، تقديم الإعلامية داليا اشرف إن الحب عبارة عن عاطفة فقط، وعندما يصل الموضوع لـ العقل يبحث المواطن عن كل شيء فى الشخص الذى يقف أمامه.

ولفتت إلى أن أهم من الحب هو استمرارية الحب، وعندما يصل الشخص لـ النضج العاطفي يعرف الطريق الصحيح، وكشفت أن الراجل والمرأة مسؤولين عن استمرار الحب.

وأشارت إلى أن الالتزام هو أول الأشياء التى تعبر عن مصداقية الشخص، ولذك نطالب من الطرفين الالتزام و تبادل الحب.

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