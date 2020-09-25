AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تلقاها مكتب التمثيل العمالي.. لبنان تصدر إجراءات جديدة للقادمين إليها في ظل كورونا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:36 ص
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت - لبنان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس"كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى ببيروت شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى خاص بالتعليمات الصادرة إلي شركات الطيران والخدمات الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولية، فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلي لبنان في ظل فيروس كورونا.  

وكشفت الملحق العمالي عن أن التعليمات طلبت من جميع شركات الطيران والخدمات الأرضية العاملة في المطار التنبيه علي جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلي البلاد - باستثناء الأطفال دون 12 سنة - أن يكونوا قد أجروا فحص PCR  في إحدى المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها ، وذلك خلال 96 ساعة كحد أقصى من تاريخ صدور نتيجة الفحص لغاية الوصول إلي لبنان ، وأن يقوموا بإظهار نتيجة الفحص عند كونتوارات تسجيل الحقائب ، ولا يسمح للركاب الذين لا يحملون نتيجة فحص سلبية بركوب الطائرة القادمة إلي لبنان.

وعلي جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلي لبنان وجوب تعبئة الاستمارة الصادرة عن وزارة الصحة العامة في لبنان والمتوافرة إلكترونيا من خلال الرابط  0GaDnG/arcg.is//:https قبل ركوب الطائرة القادمة إلي لبنان.

وفيما يتعلق بالركاب القادمين من العراق وسوريا وتركيا وجميع الدول الأفريقية تحصل جميع شركات الطيران مبلغ 50 دولار ، وذلك عن كل راكب أجري فحص PCR في تلك الدول ، وكانت نتيجته سلبية ويرغب بالقدوم إلي لبنان ، باستثناء الأطفال دون 12 سنة ، وقوات اليونيفيل وأعضاء البعثات الدبلوماسية  المعتمدة في لبنان، وهي كلفة فحص PCR أو أي إجراء طبي تشخيصي  سيخضع له فور وصوله إلي مطار رفيق الحريري  الدولي  عبر مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة العامة اللبنانية داخل المطار ، ومن ثم تقوم شركات الطيران بدفع المبالغ التي تم تحصيلها إلي شركات الخدمات الأرضية المعتمدة من قبلها في المطار ، وذلك كل 15 يوما .

وعلي جميع الركاب القادمين من سوريا وتركيا وجميع الدول الأفريقية ، الذين أجروا فصPCR في تلك الدول الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 48 ساعة من تاريخ وصوله إلي لبنان ولحين تبلغهم نتيجة فحص PCR الذي أجروه في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.

أما بالنسبة للركاب اللبنانين والأجانب المقيمين في لبنان القادمين من العراق الإلتزام بالحجر المنزلي لمدة 72 ساعة من تاريخ وصولهم إلي لبنان يتم خلالها إجراء فحص PCR أخر لهم ، وذلك على نفقتهم الخاصة . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تلقاها مكتب التمثيل العمالى .. الإمارات تلزم القادمين إليها بإبراز نتائج سلبية لـ "كورونا"

مكتب التمثيل العمالي: فحص PCR شرط دخول الكويت بالدول غير المحظورة

مطار القاهرة يلغي سفر راكب إماراتي يحمل تحليل PCR إيجابي

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات الجوية لشركة Galistair الرومانية.. صور

مصر تبدأ تنفيذ قرار حظر الدخول بدون تحليل PCR.. وبدء التطبيق على رحلتين من السعودية واليونان

على متن 106 رحلات جوية.. مطار القاهرة يشهد وصول وسفر 13 ألف راكب اليوم

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل خالد صالح .. تعرف على سبب وفاته وأهم أعماله

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة

مفاجآت جديدة..لهذه الأسباب لا تظهر أعراض كورونا على البعض

حدث ليلا .. سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة.. أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي بخفض عائد الإيداع والإقراض..الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن فهد

من فك الأزمة إلى كتابة التاريخ.. الصحف السعودية تتغنى بـ تعاون "كارتيرون" بعد قهر الدحيل

انطلاق امتحانات الدور الثالث للثانوية العامة .. غدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تتألق فى أحدث جلسة تصوير

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة