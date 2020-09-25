بيع 20 محلا تجاريا بالجلسة الثانية للمزاد العلني لسوق الجملة بمدينة السادات

صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، بأنه تم بيع عدد 20 محلًا تجاريا بأنشطة مختلفة بالجلسة الثانية للمزاد العلني لسوق الجملة بمنطقة التحدي بالمدينة، مضيفًا أن القيمة البيعية للمزاد بلغت نحو 76 مليونًا و 972 ألف جنيه.



وأوضح المهندس علاء منيع، أن المحال التي تم بيعها بأنشطة (خضراوات - تجارية مفتوحة - ورش صيانة - كافتيريا - كافتيريا ملحقة بعنبر الفاكهة - محال تجارية)، مشيرًا إلى أنه تمت المزايدة على 29 محلًا في الجلسة الثانية للمزاد، وذلك بحضور ممثلى الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.



وأضاف المهندس علاء منيع، أن أسعار بيع المتر الواحد للمحال بنشاط خضراوات تراوحت بين 25 و 32 ألف جنيه، بينما تراوح سعر بيع المتر للمحال التجارية المفتوحة مبنى رقم " 2 " بين 15 ألفا و500 جنيه و 16 ألف جنيه، وتراوح سعر بيع المتر للمحال التجارية المفتوحة مبنى رقم " 3 " بين 15 ألفا و50 جنيهًا و18 ألفا و500 جنيهًا.



وأشار المهندس علاء منيع، إلى أن سعر بيع المتر بنشاط ورشتي صيانة تراوح بين 16 ألف جنيه و16 ألفا و500 جنيه، وتراوح سعر بيع المتر بنشاط كافتريتين بين 17 ألف جنيه و 21 ألف جنيه، وتراوح سعر بيع المتر بنشاط محال تجارية بين 21 ألفا و500 جنيه و 23 ألف جنيه.



وأكد رئيس الجهاز، أن الجلسة الثالثة لمزاد سوق الجملة ستعقد يوم 13/10/2020 على عدد 29 محلًا بأنشطة مختلفة، مضيفًا أن سوق الجملة على مساحة 80 فدانًا، ويخدم كتلة سكانية كبيرة، ويعد الأول من نوعه فى محافظة المنوفية، ويقع على طريق التحدي الذى يتوسط محافظتي البحيرة والمنوفية، والمؤدى إلى طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى.



