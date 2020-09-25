مصطفى قمر يحضر مفاجأة جديدة لجمهوره.. صورة

سوون كده فجأة !!! ياترى ايه المفاجأة - فاجئني محتاج اتفاجئي اليومين دول - ربنا يوفقك ويحفظك يارب دايما منور الدنيا

يذكر ان مصطفى قمر طرح مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذي طرحه منذ فترة، من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.



