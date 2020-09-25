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فن

مصطفى قمر يحضر مفاجأة جديدة لجمهوره.. صورة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان مصطفى قمر صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي  لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ".  

وعلق مصطفى قمر على الصورة، قائلا: " Soon " وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعية وجاءت التعليقات على النحو التالي : 

سوون كده فجأة !!! ياترى ايه المفاجأة - فاجئني محتاج اتفاجئي اليومين دول - ربنا يوفقك ويحفظك يارب دايما منور الدنيا




يذكر ان مصطفى قمر طرح مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذي طرحه منذ فترة، من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

كان مصطفي قمر انتهى من تصوير أغنية "زحمة الأيام" مع عدد كبير من نجوم جيله وهم حميد الشاعرى، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، والتى تحمل اسم "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.

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