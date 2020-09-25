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رياضة

وائل جمعة: ميلان أصبح يمتلك عقلية الفوز واسترجع جزءا كبيرا من هيبته

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:56 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر اللاعب المعتزل وائل جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر تغريدة جديدة .

وكتب وائل جمعة :"ميلان وانتصار جديد ومرور للدور القادم من تصفيات الدوري الأوروبي.. الفريق أصبح يملك عقلية الفوز واسترجع جزء كبير من هيبته .

وإستكمل جمعة :"ومن المنتظر أن يكون موسم الميلان مميز في ظل تألق أغلبية لاعبيه وخاصة التركي #تشالهان_أوغلو ".

اقراأيضًا:

وأعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي، إصابة نجمه السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكر الموقع الرسمي لنادي ميلان، أن الفحوصات الطبية، أثبتت إصابة إبراهيموفيتش بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يخضع إبراههيموفيتش للحجر المنزلي، وفقا لبروتوكول الدوري الإيطالي.

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