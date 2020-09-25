احترس منها.. 7 مشكلات وراء الإصابة بالصداع الثانوي

الصداع عرض مرتبط بالعديد من الأمراض وفي بعض الاحيان يحدث نتيجة الاصابة باحدى المشكلات الصحية مثل الصداع الثانوى الذي يعد احد اشهر انواع الصداع.

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ذكر موقع " Medicinenet" أن الصداع الثانوي ناتج عن مرض أو إصابة كامنة تحتاج إلى التشخيص والعلاج، ويجب أن تحدث السيطرة على أعراض الصداع في نفس الوقت الذي يتم فيه إجراء الاختبارات التشخيصية لتحديد المرض الأساسي لأن بعض أسباب الصداع الثانوي قد تهدد الحياة ولذلك فإن التشخيص والعلاج المبكران ضروريان إذا أردنا الحد من الضرر.





تسرد جمعية الصداع الدولية ثماني فئات من الصداع الثانوي التى نتجت عن الامراض والمشكلات الصحية المختلفة.

صدمة الرأس والرقبة

• قد تتسبب إصابات الرأس في حدوث نزيف في الفراغات بين السحايا ، وهي طبقات الأنسجة التي تحيط بالدماغ (المساحات تحت الجافية ، وفوق الجافية ، وتحت العنكبوتية) أو داخل أنسجة المخ نفسها (نزيف داخل المخ: داخلي = داخل + دماغي = دماغ ، نزيف = نزيف).

• قد تسبب الوذمة أو التورم داخل الدماغ ، غير المصحوبين بالنزيف ، الألم وتغيرًا في الوظيفة العقلية.

• الارتجاج ، حيث تحدث إصابة في الرأس دون نزيف. الصداع هو أحد السمات المميزة لمتلازمة ما بعد الارتجاج .

• الاصابة و اصابة في العنق أيضا أن يسبب ألما في الرأس.

مشاكل الأوعية الدموية في الرأس والرقبة

• السكتة الدماغية أو النوبة الإقفارية العابرة ( TIA )

• التشوهات الشريانية الوريدية ( AVM ) عند تسربها

• تمدد الأوعية الدموية الدماغية ونزيف تحت العنكبوتية. يمكن لتمدد الأوعية الدموية ، أو المنطقة الضعيفة في جدار الأوعية الدموية ، أن تتمدد وتسرب كمية صغيرة من الدم مسببة ما يسمى بالصداع الخافر. قد تكون هذه علامة تحذير من حدوث نزيف كارثي في المستقبل في الدماغ.

• التهاب الشريان السباتي

• التهاب الشريان الصدغي (التهاب الشريان الصدغي)

مشاكل الأوعية الدموية في الدماغ

• أورام الدماغ ، سواء الأولية ، أو التي تنشأ في الدماغ ، أو النقيلية من سرطان بدأ في عضو آخر

• النوبات

• ارتفاع ضغط الدم مجهول السبب داخل الجمجمة ، المعروف تاريخيًا باسم الورم الكاذب المخي ، حيث يزداد الضغط داخل القناة الشوكية. السبب غير معروف ، وبينما يمكن أن يحدث في جميع الأعمار ، فإنه غالبًا ما يصيب الشابات البدينات . يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة مجهول السبب صداعًا شديدًا وإذا ترك دون علاج فقد يؤدي في بعض الأحيان إلى العمى .

الأدوية والعقاقير (بما في ذلك الانسحاب من تلك الأدوية)





يمكن أن تؤدي حبوب منع الحمل والأدوية المستخدمة لعلاج ضعف الانتصاب وضغط الدم أو أدوية القلب الأخرى إلى حدوث الصداع أو تسببه.





يمكن أن يكون سبب الصداع الناتج عن الإفراط في تناول الأدوية ، والذي يحدث عند تناول أدوية الألم بشكل متكرر ، هو عقار الأسيتامينوفين (تايلينول وغيره) ، والأسبرين ، والإيبوبروفين (أدفيل وغيره) ، والمسكنات التي تصرف بدون وصفة طبية مع الكافيين (إكسيدرين وغيرها) ، وكذلك المسكنات المخدرة وغيرها. مسكنات الألم المقررة بوصفة طبية.

عدوى

• التهاب السحايا

• التهاب الدماغ

• فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز

• الالتهابات الجهازية (مثل الالتهاب الرئوي أو الأنفلونزا )

التغييرات في بيئة الجسم

• ارتفاع ضغط الدم ( ارتفاع ضغط الدم )

• تجفيف

• قصور الغدة الدرقية

• غسيل الكلى

مشاكل في العين والأذنين والأنف والحنجرة والأسنان والجيوب الأنفية والرقبة

• التهابات الجيوب الانفية

• آلام الأسنان

• الزرق

• التهاب القزحية



