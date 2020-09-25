تمثال للقديس يوحنا أمام المتحف الوطني بالعاصمة البولندية وارسو.. فيديو

لكشف عن تمثال غير عادي للقديس يوحنا بولس الثاني





وجاء هذا العمل الفني ردا على تمثال مثير للجدل يظهر صخرة تضرب البابا البولندي الراحل.





أثار العمل الفني سخرية الناقدين في مجال الفن على الإنترنت، الذين قالوا إن إقامة التمثال تعكس بكل بساطة النظرة الكاثوليكية المتطرفة، للحكومة البولندية الشعبوية، أما مدير المتحف فقد اضطر إلى الاستقالة.





اعتبر البابا يوحنا بولس الثاني واحدًا من أقوى عشرين شخصية في القرن العشرين، وقد لعب دورًا بارزًا في إسقاط النظام الشيوعي في بلده بولندا وكذلك في عدد من دول أوروبا الشرقية، وكذلك فقد ندد "بالرأسمالية المتوحشة" في تعليمه الاجتماعي.





ونسج علاقات حوار بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية الشرقية والكنيسة الآنجليكانية إلى جانب الديانة اليهودية والإسلامية، على الرغم من أنه انتقد من قبل بعض الليبراليين لتسمكه بتعاليم الكنيسة ضد وسائل منع الحمل الاصطناعي والإجهاض والموت الرحيم وسيامة النساء ككهنة، كذلك فقد انتقد من بعض المحافظين بسبب دوره الأساسي في المجمع الفاتيكاني الثاني والإصلاحات التي أدخلت إثره على بنية القداس الإلهي، ولكسره عددًا وافرًا من التقاليد والعادات البابوية.





أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها اأمام المتحف الوطني في العاصمة البولندية وارسو ، وهو يقف وسط بركة من المياه الحمراء التي ترمز للدم، رافعا بيديه نيزكا.