مصمم مسجد الصحابة بشرم الشيخ: الجامع يسع 3 آلاف مصل ويضم أكثر من طراز معماري

قال المهندس توفيق فؤاد ، مصمم مسجد الصحابة بشرم الشيخ ، أن المسجد تم تصميمه على أكثر من طراز، العثماني والفاطمي والكنائسي، موضحا أن الهدف من تنوع طرز البناء وضعها جميعها في أيقونة بناء واحدة، لتوصيل رسالة سلام للعالم.





وأضاف توفيق فؤاد ، خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن المسجد بنى على مساحة 3 ألاف متر، وبه أربعة أعمدة رئيسية ، وقبة المسجد مصنوعة بالكامل من النحاس بسمك 0.7 مللي متر.





وأشار "فؤاد" ، إلى أنه نظرا لأن شرم الشيخ مدينة سياحية كان سبب اللجوء للطرز المختلفة في المسجد، ليرى السائح خلفية موجزة عن تراث مصر بطريقة حضرية .





ولفت "فؤاد" ، إلى أن المسجد يستوعب 3 ألاف مصل، مشيرا إلى أن جميع المسئوليين عملوا جاهدين لإنهاء جميع المشكلات المتعلقة بالبناء.





وأوضح "فؤاد" ، أن المعماري لايرى البناء بشكل سليم مئة بالمئة ، ويدرك كافة الاخطاء ، وإن كانت غير مرئية للشخص العادي ، فإن المعماري دائما يتمني أن يؤدي أفضل ما يراه .