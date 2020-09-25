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مصمم مسجد الصحابة بشرم الشيخ: الجامع يسع 3 آلاف مصل ويضم أكثر من طراز معماري

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:57 ص
المهندس توفيق فؤاد
المهندس توفيق فؤاد
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نورهان رأفت
قال المهندس توفيق فؤاد ، مصمم مسجد الصحابة بشرم الشيخ ، أن المسجد تم تصميمه على أكثر من طراز، العثماني والفاطمي والكنائسي، موضحا أن الهدف من تنوع طرز البناء وضعها جميعها في أيقونة بناء واحدة، لتوصيل رسالة سلام للعالم.

وأضاف توفيق فؤاد ، خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن المسجد بنى على مساحة 3 ألاف متر، وبه أربعة أعمدة رئيسية ، وقبة المسجد مصنوعة بالكامل من النحاس بسمك 0.7 مللي متر.

وأشار "فؤاد" ، إلى أنه نظرا لأن شرم الشيخ مدينة سياحية كان سبب اللجوء للطرز المختلفة في المسجد، ليرى السائح خلفية موجزة عن تراث مصر بطريقة حضرية .

ولفت "فؤاد" ، إلى أن المسجد يستوعب 3 ألاف مصل، مشيرا إلى أن جميع المسئوليين عملوا جاهدين لإنهاء جميع المشكلات المتعلقة بالبناء.

وأوضح "فؤاد" ، أن المعماري لايرى البناء بشكل سليم مئة بالمئة ، ويدرك كافة الاخطاء ، وإن كانت غير مرئية للشخص العادي ، فإن المعماري دائما يتمني أن يؤدي أفضل ما يراه .
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