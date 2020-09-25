الموسيقات العسكرية على مسرح النافورة بالأوبرا.. الأحد

امسية مميزة تنظمها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر لفرقة الموسيقات العسكرية وذلك فى الثامنة مساء الاحد 27 سبتمبر على مسرح النافورة.





وتتضمن مجموعة من الالحان الوطنية والتراثية منها: أحلى بلد ، فرحة النصر ، كانوا الخيالة ، هايلاند ، النجوم والشرائط ، الرحلة ، هدية العيد ، فينال ، ريديسكي ، طوف وشوف ، يا مسافر وحدك ، لحن الخلود وغيرها .





وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ان الموسيقات العسكرية تحرص دائمًا على مشاركة جموع المصريين فى مختلف الاحتفالات الوطنية والقومية مشيرة إلى ان تقديمها عروضًا ضمن الانشطة الثقافية والفنية اضافة جديدة لما تحمله من قيم تعمل على تعميق ودعم روح الانتماء وشحذ الهمم والتعبئة النفسية وتعزيز مشاعر حب الوطن .





يذكر ان الموسيقات العسكرية ظهرت في مصر منذ العصر الفرعونى ، وشهدت ازدهارا واهتماما بالغا في عصر محمد علي وانشئت اول مدرسة للموسيقي العسكرية عام 1838 وسميت بمدرسة الطبول والنفخيات والاصوات ، وفي عام 1902 تأسست ادارة الموسيقات العسكرية ومنذ ذلك الحين نجحت في تحقيق شهر واسعة على المستوي الاقليمي والدولي واصبحت من االاوركسترات العريقة التى تطلب في جميع المهرجانات الدولية والعالمية كما حصلت علي جوائز عديدة من خلال مشاركتها في مجموعة من المهرجانات والمسابقات العالمية .





وتراعي دار الأوبرا المصرية في كافة حفلاتها اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح الجمهور ورواد دار الأوبرا.



