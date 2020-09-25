التعليم العالي في أسبوع.. 180 ألف طالب وطالبة يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة للعام الجامعي 2020/2021.. وبدء التدريب على تطبيق التعليم الهجين

التعليم العالي في أسبوع :

_ وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

_ وزير التعليم العالى والبحث العلمى يرأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء

_ التعليم العالي تبدأ التدريب على تطبيق التعليم الهجين

_ التعليم العالي: 180 ألف طالب وطالبة يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة للعام الجامعي 2020/2021





شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، اقرار التعليم الهجين ، واجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.





عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس، والسادة رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.





فى مستهل الجلسة، وقف أعضاء المجلس دقيقة حدادا على روح محمد فريد خميس الذى وافته المنية يوم ١٩ سبتمبر ، حيث أشاد الوزير بمسيرته الكبيرة والعطرة فى مجال الصناعة والمجال التربوى حيث كان رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، وراعى ومؤسس أكاديمية الشروق.





وأكد الوزير أنه بدءا من الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠٢١ سيكون هناك نظام جديد لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة مماثل تماما للمعمول به فى الجامعات الحكومية؛ لضمان العدالة التامة والشفافية بين الطلاب مع الأخذ فى الاعتبار الاختبارات الشخصية التى تجريها الجامعات الخاصة.





وفى هذا الصدد طالب الوزير بتشكيل لجنة تضم الدكتور صديق عبد السلام أمين عام المجلس، والدكتور حاتم البلك رئيس جامعة سيناء، والدكتور سمير شاهين المسئول عن التنسيق الحكومى، والدكتور شريف كشك؛ بهدف وضع أساسيات ومعايير هذا النظام لعرضه على المجلس فى جلسته المقبلة.





وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، بلغ حتى الآن 180 الف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.



وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تقرر البدء فى صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من يوم السبت الموافق 26/9/2020 وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.





ومن أجل توفير خدمة متميزة تم التأكيد على استمرار التيسيرات المقدمة لأبنائنا الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية،والتي تتمثل فيما يلي:-





وبدأ فرع جامعة الإسكندرية في صرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات –عزبة سعد – بسموحة لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة.





كما بدأ فرع جامعة أسيوط في صرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات،ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بصفة عامة.





وذلك بالإضافة للمكتب الرئيسي بالقاهرة – بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين .





أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية ، فيتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.





مع التأكيد علي تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية خلال أعمال المرحلة بمقر المكتب الرئيسي وفرعيه وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وبناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 21/7/2020 برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتطبيق التعليم الهجين في الجامعات المصرية خلال العام الدراسي 2020/2021 بسبب الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا، وضع مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، خطة تنفيذية لتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على وضع جدول المواصفات، وبناء المفردة الاختبارية.





وأكدت الدكتورة سحر أمين مدير مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، أنه، تم عقد عدد (16) برنامج تدريبي أونلاين، خلال المدة من 17 أغسطس وحتى 15 سبتمبر الجاري، مشيرةً إلى أن البرنامج التدريبي جاء بعنوان "أساليب القياس والتقويم وإعداد المفردة الاختبارية"، موضحة أن البرنامج التدريبي تم تخصيصه للقطاعين الطبي والعام في مختلف التخصصات.وذلك تحت اشراف الدكتور هشام عبدالخالق مدير وحدة المشروعات.





كما عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء اجتماعًا أمس الاثنين، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور محمد بيومى زهران رئيس الهيئة، والسادة أعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



