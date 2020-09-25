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أخبار العالم

بعد تسجيل 214458 إصابة.. قائد بالجيش الإسرائيلي يحذر من تفشي كورونا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:05 م
قائد بالجيش الإسرائيلي
قائد بالجيش الإسرائيلي يحذر من كارثة تفشي كورونا
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سمر صالح
أكد نائب القائد العام للجيش الإسرائيلي أن فشل بلاده في مواجهة وباء كورونا، يمنح انطباعا عنها بأنها ضعيفة، ويضر بأمنها القومي. 

ونفى الجنرال إيال زمير، نائب القائد العام لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي،في تصريحات أدلى بها لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مزاعم أفادت بتأخر إسرائيل في مكافحة كورونا، محذّرا من وقوع "كارثة" بمستوى الإصابة بكورونا. 

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم أنه تم تسجيل 7,527 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل منذ أمس، ليرتفع بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 214,458 حالة إصابة.
 
وبحسب الصحيفة، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيانها، إن عدد الحالات النشطة ارتفع الى 60,524 حالة، بينهم 669 مريضا بحالة الخطر،  والوفيات  1,378 حالة.
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