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برلمان

النواب: نسعى لإصدار قانون لفرض ضرائب على المعاملات الإلكترونية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:07 م
المعاملات الإلكترونية
المعاملات الإلكترونية
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب ياسر عمر، وكسل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن البرلمان طالب الحكومة بإعداد تشريع ينظم المعاملات الإلكترونية، خاصة وأنها أغلب المعاملات التجارية حاليًا تتم عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.

وأشار النائب ياسر عمر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد تقدم ملحوظ في إقرار تشريعات تختص بالمعاملات الإلكترونية، مضيفًا أن المعاملات حول العالم كله تحولت إلى إلكترونية، وظهر ذلك بشدة بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا.

وأكد أن تنظيم المعاملات الإلكترونية، سوف يضمن حق الدولة في تلك المعاملات، موضحًا أنه سيتم توقيع ضرائب على أي معاملات تجارية إلكترونية.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن تلك الضرائب تشمل فقط المعاملات التجارية، وليس التصفح على فيس بوك، حتى لا يحدث حالة من اللغط عند المواطنين.

وأكد النائب أن إصدار قانون لتنظيم المعاملات الإلكترونية سوف يقضي على كل الممارسات التجارية غير الشرعية التي تتم عبر المنصات الإلكترونية.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، انعقاد جلساته أول شهر أكتوبر المقبل.
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