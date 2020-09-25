أستاذ تخطيط: الهجرة من الريف إلى المدن أحد أسباب البناء العشوائي.. فيديو

قال الدكتور سيف الدين فرج ، أستاذ التخطيط العمراني ، أن الهجرة من الريف إلى المدن ، أحد أسباب البناء العشوائي ، لافتا إلى أن صندوق تطوير العشوائيات في طريقه للقضاء على الاسكان العشوائي الخطر ، في نهاية العام الجاري .





وأضاف الدكتور سيف الدين فرج ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن خطر العشوائيات ينتهي ، ومعه خطر الهجرة من الريف ، وذلك من خلال أعمال التنمية في الأرياف بتخصيص 150 مليون جنيه لتحمل قيمة تصالح البناء.





وأشار أستاذ التخطيط العمراني ، إلى أن الاسكان المخالف يسبب مشاكل عديدة ، فهو يفتقر للسلامة الهندسية ، مما أدى لإسراع الدولة في وضع قانون مؤقت لمصالحات البناء .





فيما كشف الدكتور ولاء جاء الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية،عن نصيب قرى محافظات الصعيد 73 % من 1000 قرية المستهدفة في المبادرة حياة كريمة والتى ستنتهى فى العام المالى 2023-2024 ،موضحا انها تتركز في وسط وجنوب الصعيد و6 % في المحافظات الحدودية .





واضاف لـ صدى البلد، أن نسبة محافظات الصعيد في المرحلة الاولى للمبادرة تتمثل في اكثر من 80 % من عدد القرى حوالى 121 قرية.





واوضح ان مبادرة حياة كريمة هى مبادرة دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في 2 يناير عام 2019 والهدف منها تحسين مستوى المعيشة في القرى الاكثر احتياجا او القرى المصنفة انها اكثر فقرا وهى التى يزيد عدد الفقر فيها عن 55 % ،وهى عادة تنتشر في 16 محافظة ويعيش بها 12.4 مليون مواطن وتستهدف تطوير 1000 قرية اكثر احتياجا على 5 مراحل.



