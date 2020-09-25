لمدة يومين.. مرور الجيزة يغلق تقاطع شارعي ثروت والسودان في الاتجاهين

أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بشكل جزئي في الاتجاهين لتقاطع شارع ثروت مع شارع السودان لمدة يومين ابتداء" من صباح اليوم الجمعة الموافق وحتى غدا السبت ،على أن تكون الأعمال من الساعة ١٢ صباحا" وحتى الساعة ٥ صباحا" فقط طوال فترة الأعمال.





ويأتي القرار لقيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المنفذة بمد كابلات جهد متوسط مما يستلزم قطع عرضي بمدخل ومخرج شارع ثروت وتقاطعه مع شارع السودان.





وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة ومحافظة الجيزة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الإعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية .



