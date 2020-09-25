إصابات كورونا في الإمارات تقترب من 90 ألف حالة

وقالت الصحة الإماراتية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة بدولة الإمارات ارتفع إلى 89540 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 409 حالات وفاة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).





وأشارت الصحة الإماراتية إلى تسجيل 882 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين من الجائحة إلى 78819 شخصًا.

وأوضحت الصحة الإماراتية أنها أجرت 92058 فحصًا للكشف عن فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تخطى الـ 31.7 مليون حالة، فيما توفى أكثر من 973 ألف شخصًا نتيجة الإصابة بالمرض.



