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رياضة

بسبب إصابات كورونا.. استبعاد الهلال السعودي من دوري أبطال آسيا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:46 م
فريق الهلال السعودي
فريق الهلال السعودي
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محمد السعيد
تلقى عشاق نادي الهلال،صدمة قوية مؤخرا، بعد استبعاد الفريق من مسابقة دوري أبطال آسيا، نتيجة إصابة معظم لاعبيه بفيروس كورونا.

وجاء استبعاد الهلال بعد عدم اكتمال صفوفه أمام شباب الأهلي دبي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، رغم ضمان الزعيم التأهل إلى دور الـ 16.

وشهدت قائمة الهلال تواجد 11 لاعبا فقط منهم 3 حراس مرمى، ليضطر حكم المباراة إلى اعتبار الهلال منسحبا لعدم اكتمال صفوفه.

ويستعرض " صدى البلد"  القصة الكاملة لاستبعاد الهلال من مسابقة دوري أبطال آسيا.

ووصلت بعثة الهلال السعودي إلى الدوحة يوم 11 سبتمبر الحالي، من أجل استئناف دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وأثبتت الفحوصات الطبية، إصابة 5 لاعبين من الهلال السعودي بفيروس كورونا بعد 24 ساعة فقط من وصول البعثة وهم: سعود كريري وسلمان الفرج ومحمد الواكد ومحمد البريك وصالح الشهري وحمد العبدان.

وانتقلت العدوى بين لاعبي الهلال نتيجة اختلاطهم بشكل متكرر خلال التدريبات، لتصل إلى 11 حالة إلى يوم 17 سبتمبر.

واستطاع الهلال أن يتعادل مع باختاكور الأوزبكي، رغم إصابات كورونا التي يعاني منها، ليضع قدما في الدور ثمن النهائي.

وفي 19 سبتمبر، تعرض الهلال لصدمة جديدة، بإصابة سالم الدوسري وجيوفينكو بفيروس كورونا .

ورفض الاتحاد الآسيوي تأجيل مباراة خودرو الايراني بعد وصول إصابات الفريق إلى 15 حالة، لتقام المباراة في النهاية، ويتأهل الهلال إلى دور الـ 16 رسميا، عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

ولم يتبقى سوى 11 لاعبا من الهلال من  3 حراس مرمى، ليطلب الهلال تأجيل مباراته أمام شباب الأهلي دبي، لكن الاتحاد الآسيوي رفض، وتم استبعاده في النهاية.

ويرى الاتحاد الآسيوي،أن الهلال لم يتخذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة خلال البطولة مثل باقي الفرق، كما أن لوائح البطولة سمحت بتسجيل 35 لاعبا، إلا أن الهلال قام بتسجيل 30 لاعبا فقط، وسافر من 27 إلى الدوحة.




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