بعد وفاة أطول ملك في تاريخ الزازو.. معايير تحكم اختيار الخليفة

مع وفاة أمير الزازاو ومجلس إمارة كادونا، النيجيري شيهو إدريس ، يوم الأحد الماضي تحول الاهتمام إلى اختيار خليفته، حيث تجري منافسة قوية بين من يريد اقتناص هذا المقعد فى نيجيريا، ولكن لا يمكن لجميع أفراد العائلات المالكة التنافس لأنها مخصصة حصريًا للأمراء من السلالات المختلفة في الإمارة الذين كان آباؤهم أو أجدادهم أمراء، فما القصة.

شغل الراحل شيهو إدريس منصب رئيس مجلس إدارة زازو ومجلس رؤساء ولاية كادونا في 8 فبراير 1975 بعد وفاة سلفه الحاج محمدو أمينو، حيث يعد إدريس أطول ملك في تاريخ الإمارة الزازو ، حيث حكم لمدة 45 عامًا من 1975 إلى 2020.

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اختيار الامير فى الزازاو لديها قواعد محددة أهمها الخلفية الملكية للمرشح فى حين لا توجد أهمية كبيرة للمؤهلات التعليمية الرسمية، ويتم اختيار الخليفة من قبل حكام الولايات، حيث أنهم يتخذون القرار النهائي بشأن من سيصبح أميرًا جديدًا بعد وفاة شاغل المنصب.

معايير الإختيار

يتم اختيار الامير الذي تنطبق عليه مجموعة من المعايير منها أن يكون والده أو جده أميرًا. ويمكن للدولة أن تقرر معايير أخرى.

جدير بالذكر أن شيهو إدريس هو مدرس نيجيري شغل منصب الأمير الثامن عشر لزازو ، وهي ولاية نيجيرية تقليدية مقرها زاريا. كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة زازو ومجلس رؤساء ولاية كادونا. كان أحد أفراد شعب الفولا ، وقد اعتلى العرش في 8 فبراير 1975 بعد وفاة سلفه الحاج محمدو أمينو. إدريس هو أطول ملك في تاريخ الإمارة الزازو ، حيث حكم لمدة 45 عامًا من 1975 إلى 2020.

ولد شيهو إدريس لعائلة مالام إدريسو أوتا كان والده أمير زازو حكم من 1879 إلى 1888 ، وبدأ إدريس تعليمه على يد اثنين من العلماء المسلمين في زاريا ثم تابع دراسته الرسمية في مدرسة زاريا الابتدائية.





كان في المدرسة الابتدائية من عام 1947 إلى عام 1950 ، وخلال تلك الفترة فقد والده في سن الثانية عشرة، ثم التحق بمدرسة زاريا الإعدادية عام 1950 وانتهى من دراسته عام 1955. ثم التحق بكلية كاتسينا للتدريب ليصبح مدرسًا.

أصبح إدريس سكرتيرًا خاصًا لأمير زازو محمد أمينو الراحل وعُين أيضًا سكرتيرًا لمجلس سلطة سكان زاريا في عام 1965، في عام 1973 عُين رئيسًا لمنطقة زاريا، ثم خلف إدريس الأمير أمينو بعد وفاته عام 1975.

