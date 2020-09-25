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أخبار العالم

للحد من انتشار كورونا.. إسرائيل تفرض قيودا جديدة على الرحلات الجوية المغادرة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:33 م
إسرائيل تفرض قيودا
إسرائيل تفرض قيودا جديدة على الرحلات الجوية لاحتواء كورونا
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سمر صالح
فرضت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، قيودا على الرحلات الجوية المغادرة في إطار سلسلة من الإجراءات الجديدة، لتعزيز الإغلاق الثاني الأكثر صرامة الذي فرضته السلطات الأسبوع الماضي، للحد من انتشار جائحة كورونا.

وقالت وزيرة النقل، ميري ريجيف، في بيان لها إن ”الترتيب المتفق عليه يسمح بمغادرة البلاد لمن اشترى تذكرة سفر بالطائرة قبل بداية الإغلاق الذي يبدأ اليوم 25 سبتمبر في الساعة 14.00“ (11.00 ت غ).

وأضافت أن "الأشخاص الذين اشتروا تذكرة بعد ذلك الوقت، لن يتمكنوا من استخدامها"، مشيرة إلى أن الإسرائيليين سيكونون قادرين على العودة إلى البلاد "بدون قيود".
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