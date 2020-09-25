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أنشطة الإسكان.. الجزار يلتقي السفير العراقي لبحث سبل التعاون فى البناء والتعمير.. مشاركة قوية لشركات المقاولات المصرية في العراق مستقبلا.. وبيع 20 محلا تجاريا بالجلسة الثانية لمزاد سوق الجملة بالسادات

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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امنة عبدالعظيم
وزير الإسكان يلتقي سفير العراق بالقاهرة لبحث سبل التعاون فى مجال البناء والتعمير
السفير العراقي: نبحث المشاركة القوية لشركات المقاولات المصرية في العراق
بيع 20 محلا تجاريا بالجلسة الثانية للمزاد العلني لسوق الجملة بمدينة السادات

استعرضت وزارة الإسكان اليوم الجمعة نشاط الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث التقى السفير أحمد نايف، سفير العراق بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك، ونقل الخبرات والتجارب المصرية فى مجال البناء والتعمير للدولة العراقية.

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وأشار وزير الإسكان إلى أننا حريصون على التعاون مع أشقائنا بالعراق، ويتم حاليًا التنسيق على المستوى الوزارى بين الحكومتين، وسيتم قريبًا دعوة مجموعة من الوزراء بالحكومة العراقية لزيارة مصر، ومتابعة المشروعات التنموية المختلفة التى تم ويجرى تنفيذها فى ربوع الدولة المصرية، وتحديد آليات وسبل التعاون والمشاركة فى إعادة إعمار العراق، وتنفيذ المشروعات المختلفة التى يحتاجها أشقاؤنا بالعراق.

ورحب الدكتور عاصم الجزار، بالتعاون المشترك بين الجانبين فى جميع المجالات، ونقل الخبرات المصرية فى مجال البنية الأساسية، وفى مجال إنشاء الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، حيث إن الدولة المصرية تمتلك خبرة كبيرة فى هذا المجال، من خلال قيامها بتنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية، بالمشروع القومى العملاق "الإسكان الاجتماعى"، موضحًا أن التعاون المصرى مع الجانب العراقى لن يقتصر على الدعم الفنى فى البناء فقط، بل يشمل نقل الخبرة المصرية فى تنظيم عملية توزيع تلك الوحدات على مستحقيها، وآليات الدعم الممنوحة للمستحقين.

وأكد وزير الإسكان أن الدولة المصرية تمد أيديها للتعاون المشترك مع أشقائنا العراقيين، ونقل خبراتنا إليهم، وشركات المقاولات المصرية أصبحت لديها خبرة كبيرة فى تنفيذ المشروعات المختلفة بأعلى جودة وأقل تكلفة، وفى أسرع وقت ممكن، متمنيًا للعراق أن تعود إلى سابق عهدها، وأن ينعم أهلها بالأمن والإزدهار.

من جانبه، توجه السفير أحمد نايف، سفير العراق بالقاهرة، بالشكر لوزير الإسكان على حسن الاستقبال، ونقل تحيات الحكومة العراقية للدولة المصرية، وتحيات وزيرة الإسكان العراقية للدكتور عاصم الجزار، متمنيًا لمصر مزيدًا من التقدم والازدهار فى ظل القيادة الحكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص على تقوية العلاقات الثنائية بينهما.

وأبدى السفير أحمد نايف تطلعه للتعاون بين الحكومتين المصرية والعراقية فى جميع المجالات، معربًا عن أمله فى نقل التجارب والخبرات المصرية فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية للدولة العراقية، والتواجد الواسع والمشاركة القوية لشركات المقاولات المصرية فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالعراق، حيث إن العراق حاليًا به عدد كبير من الفرص الاستثمارية المتاحة.
صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، بأنه تم بيع عدد 20 محلًا تجاريا بأنشطة مختلفة بالجلسة الثانية للمزاد العلني لسوق الجملة بمنطقة التحدي بالمدينة، مضيفًا أن القيمة البيعية للمزاد بلغت نحو 76 مليونًا و 972 ألف جنيه.

وأوضح المهندس علاء منيع، أن المحال التي تم بيعها بأنشطة (خضراوات - تجارية مفتوحة - ورش صيانة - كافتيريا - كافتيريا ملحقة بعنبر الفاكهة - محال تجارية)، مشيرًا إلى أنه تمت المزايدة على 29 محلًا في الجلسة الثانية للمزاد، وذلك بحضور ممثلى الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

وأضاف المهندس علاء منيع، أن أسعار بيع المتر الواحد للمحال بنشاط خضراوات تراوحت بين 25   و 32  ألف جنيه، بينما تراوح سعر بيع المتر للمحال التجارية المفتوحة مبنى رقم " 2 " بين 15 ألفا و500 جنيه و 16 ألف جنيه، وتراوح سعر بيع المتر للمحال التجارية المفتوحة مبنى رقم " 3 " بين 15 ألفا و50 جنيهًا و18  ألفا و500 جنيهًا.

وأشار المهندس علاء منيع، إلى أن سعر بيع المتر بنشاط ورشتي صيانة تراوح بين 16 ألف جنيه و16 ألفا و500 جنيه، وتراوح سعر بيع المتر بنشاط كافتريتين بين 17 ألف جنيه و 21 ألف جنيه، وتراوح سعر بيع المتر  بنشاط محال تجارية بين 21 ألفا و500 جنيه و  23 ألف جنيه.

وأكد رئيس الجهاز، أن الجلسة الثالثة لمزاد سوق الجملة ستعقد يوم 13/10/2020 على عدد 29 محلًا بأنشطة مختلفة، مضيفًا أن سوق الجملة على مساحة 80 فدانًا، ويخدم كتلة سكانية كبيرة، ويعد الأول من نوعه فى محافظة المنوفية، ويقع على طريق التحدي الذى يتوسط محافظتي البحيرة والمنوفية، والمؤدى إلى طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى.
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