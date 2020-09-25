ممثلو وسائل الإعلام الدولية بصحبة وزيري الإعلام والبيئة في موقع رصد الطيور المهاجرة بشرم الشيخ

اصطحب وزيري الإعلام والبيئة 20 مراسلا ومصورا ممثلين عن وسائل الإعلام الدولية في مصر، في جولة بموقع مشاهدة الطيور المهاجرة والحوامة بشرم الشيخ بعد تطويره.





وأكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام أثناء الجولة على أهمية تسليط الضوء على المحميات الطبيعية ومناطق جذب السياحة البيئية كموقع رصد الطيور المهاجرة في شرم الشيخ، مع العمل على رفع الوعي بأهمية الحفاظ عليها.





وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن موقع رصد الطيور المهاجرة تم تطويره وتحويله من منطقة طاردة لمكان يجذب آلاف الطيور المهاجرة والحوامة سنويا، ويجذب العديد من السياح كجزء من السياحة البيئية في مصر مما يدعم الاقتصاد المصري.





وشارك أمس أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، في جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي نظمها الطيار محمد مناع وزير الطيران المدني وبحضور وزراء البيئة والسياحة و30 سفير وقنصل وممثلين عن السفارات الأجنبية بمصر، بجانب عدة مسئولين وشخصيات عامة ووسائل الإعلام العربية والأجنبية، وذلك للاضطلاع على تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مطار شرم الشيخ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

بدأت الجولة بتفقد صالات السفر والوصول، وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب ومكتب الحجر الصحي وخيمة فحص PCR بالمطار، وتأكد الجميع من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وقواعد السلامة الصحية بدقة عالية