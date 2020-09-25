AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ممثلو وسائل الإعلام الدولية بصحبة وزيري الإعلام والبيئة في موقع رصد الطيور المهاجرة بشرم الشيخ

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:53 م
صدى البلد
Advertisements
حمادة خطاب
اصطحب وزيري الإعلام والبيئة 20 مراسلا ومصورا ممثلين عن وسائل الإعلام الدولية في مصر، في جولة بموقع مشاهدة الطيور المهاجرة والحوامة بشرم الشيخ بعد تطويره.

وأكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام أثناء الجولة على أهمية تسليط الضوء على المحميات الطبيعية ومناطق جذب السياحة البيئية كموقع رصد الطيور المهاجرة في شرم الشيخ، مع العمل على رفع الوعي بأهمية الحفاظ عليها. 

وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن موقع رصد الطيور المهاجرة تم تطويره وتحويله من منطقة طاردة لمكان يجذب آلاف الطيور المهاجرة والحوامة سنويا، ويجذب العديد من السياح كجزء من السياحة البيئية في مصر مما يدعم الاقتصاد المصري.

وشارك أمس أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، في جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي نظمها الطيار محمد مناع وزير الطيران المدني وبحضور وزراء البيئة والسياحة و30 سفير وقنصل وممثلين عن السفارات الأجنبية بمصر، بجانب عدة مسئولين وشخصيات عامة ووسائل الإعلام العربية والأجنبية، وذلك للاضطلاع على تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مطار شرم الشيخ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

بدأت الجولة بتفقد صالات السفر والوصول، وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب ومكتب الحجر الصحي وخيمة فحص PCR  بالمطار، وتأكد الجميع من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وقواعد السلامة الصحية بدقة عالية

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم الأول للفتح.. إقبال كبير من الزوار على المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

خليج نعمة يعج بالسياح.. 50% نسبة الإشغالات السياحية بفنادق ومنتجعات شرم الشيخ

وزيرة البيئة تكلف بإعداد دراسة لتقييم الفرص الاستثمارية لمحمية وادى الجمال

وزير السياحة يتفقد مركز زوار وخدمات محمية رأس محمد | شاهد

البيئة: نعمل على وضع محميات محافظة الفيوم على خريطة السياحة البيئية بمصر والعالم

فؤاد والأنصاري يناقشان سبل تنشيط السياحة البيئية بمحميات محافظة الفيوم

ترشيحاتنا

صحيفة تكشف توقيع اتفاق سلام جديد بين إسرائيل ودولتين عربيتين.. تعرف عليهما

أبرزهم عماد النحاس.. المرشحون لقيادة الأهلي خلفا لفايلر

اشتري آيفون 7 بـ 2200 جنيه فقط ..عرض الجمعة

تخالف القانون.. التربية والتعليم: لا نية لإعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية خلال العام الدراسي الجديد

منال سلامة: واجهت شيخا قال لابني «الفنانين هيدخلوا النار».. فيديو

أخبار الرياضة .. الأهلي يهدد البلايلي بالتراجع عن ضمه .. مرتضى منصور يشطب عضوية "سيدة" بسبب السوشيال ميديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات سهلة.. طريقة عمل المساج في المنزل كالمحترفين

بعد تصدره التريند.. 10 صور رومانسية جمعت بين كريم فهمي و زوجته

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تتألق فى أحدث جلسة تصوير