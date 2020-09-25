باحث: الجماعة الإرهابية تستخدم الدين لضم الأفراد لها

قال منير أديب الباحث المتخصص فى شئون التنظيمات المتطرفة والإرهابية، إن الجماعات الإرهابية المجرمة طالت كل شيء، حتى بيوت الله لم تسلم من هجمات تلك الجماعة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن هناك أعداد كبيرة توفيت نتيجة الأعمال المتطرفة والإرهابية.





ولفت إلى أن مسجد الروضة كان شاهدًا على أفعال الجماعات الإرهابية المجرمة، وهذه الأفعال تعتبر فكرة قديمة لدى هذه الجماعة.





وأشار إلى أننا نشفق على تلك التنظيمات، التى تمتلك أفكار وسلوكيات لا تعبر عن منطق، قائلا: "تلك الجماعة تعتدي على المسجد والكنيسة".





وأوضح أن، هذه الجماعة تستخدم الدين لضم الأفراد لها، ولكن هذه الجماعة لا تعبر عن الدين، وتحمل أفكار متطرفة.