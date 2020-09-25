منال سلامة: واجهت شيخا قال لابني «الفنانين هيدخلوا النار».. فيديو





وأضافت منال سلامة خلال تقديمها برنامج حلو الكلام المذاع عبر صدى البلد: طمأنته بعد أن قال لي ذلك وأكدت له ألا يخاف مما قاله الخطيب لأنه لا يعرف جميع الممثلين لأن كل شخص في تخصصه من الممكن أن يدخل الجنة أو النار.





وتابعت مقدمة برنامج حلو الكلام: علمت ابني بعد ذلك الأخلاق وانه عندما يكبر يؤدى وظيفته على الوجه الأمثل"، مؤكدا أن تغيير الخطاب الديني يبدأ من الطفل وهو ما يقوم بأستغلاله بعض الشيوخ.





وأردفت منال سلامة: تحدثت مع هذا الشيخ وقلت له أنا عايزة الصك اللي هتدخلنا بيه النار ولم يرد.

قالت الفنانة منال سلامة إن ابنها تعرض لموقف عندما توجه لأداء صلاة الجمعة في المسجد وكان في عمر 6 سنوات وعندما عاد من الصلاة عاد باكيا بسبب كلام الخطيب وقال لها "انتي هتدخلي النار" لأن الشيخ قال في الخطبة "الممثلين هيدخلوا النار".