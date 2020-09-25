الانتهــاء من إنشـاء 14 مشروعا استثماريا بمراكز شباب الجيزة بعائـد 41.3 مليـون جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة انه تم الانتهاء من تنفيذ عدد( 7 )مشروعات استثمارية بنظام حق الانتفاع ( BOT ) بعدد من مراكز الشباب بمحافظة الجيــزة وجاري الانتهاء من عدد( 7 ) مشروعات بتكلفة انشائية قدرها 28.8 مليون جنيـه حيث تم الانتهاء من انشــاء عدد( 1 ) دار للمناسبات الاجتماعيـة بمركز شباب الكوم الأخضــر .





كذلك تم الانتهاء من تنجيل عدد ( 1 ) ملعب خماسي نجيل صناعي بمراكز شباب منشأة البكـاري ، الكوم الأخضر ، الجلاتمة ومركز شباب البكباشي كما تم الانتهاء من انشاء عدد ( 1 ) صالة جيــم بمركز شباب الشهيد محمد بدر شعراوي ، والانتهاء من انشاء عدد ( 1 )حمام السباحة التدريبي بمركز شباب الســلام ، وجاري الانتهاء حاليًا من انشاء عدد ( 1 ) حمام السباحة التدريبي بمركز شباب امبابة ، وتنجيل عدد(1 ) ملعب خماسي بمركز شباب الحوتيــة وعدد( 3 ) مشاريع انشــاء محلات تجارية متعددة الخدمات والانشطة بمراكز شباب بشتيل ومركزى شباب نزلة السيسي و منيل شيحة .وعدد ( 1 )حديقة للاطفال وعدد ( 1 ) دار للمناسبات الاجتماعية بمركز شباب البكباشي.





الجدير بالذكر ان العائد الاستثماري لهذه المشاريع بمحافظة الجيـــزة يقدر بحوالى 41.3 مليون جنيها.





وفي هذا السياق ، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف محافظات الجمهورية حيث انها تأتي دون أن تحمل ميزانية وزارة الشباب والرياضة أية أعباء مالية.





واشار الى أن مشروعات الطرح الإستثماري بمراكز الشباب بالمحافظات حققت قيمة استثمارية تتخطي المليار ومائتي مليون جنيه بعدد 174 مركز شباب في 19 محافظة بالاضافة الي 800 مليــون جنيـه بالمنشآت الرياضية والأندية بالمحافظات.



