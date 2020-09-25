بسبب خلافات مالية.. ضبط ٤ أشخاص اختطفوا طفلا بالشرقية

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل بالشرقية لخلافات مالية وضبط مرتكبى الواقعة وإعادته لأهليته سالمًا .





تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (طالب ، 11 سنة) عن منزلهما أثناء تواجده بحفل عرس (خال الطفل) وتلقيهم اتصال من مجهول مطالبًا أهليته بمبالغ مالية نظير إعادة الطفل المتغيب .





وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية أن وراء ارتكاب الواقعة (أربعة أشخاص "لأحدهما معلومات جنائية" ، مقيمين بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية) .





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات وأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارتى البحث الجنائى بمديرية أمن (الشرقية - الدقهلية) أسفرت عن ضبط ثانى من المتهمين وبحوزتهما (دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") بالزراعات المتاخمة بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية وبرفقتهم الطفل المختطف وضبط الاثنين الآخرين بمحل إقامتهما وبحوزة أحدهما ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة .





وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم بوجود خلافات مالية بينه وخال الطفل المجنى عليه ، فعقد العزم على اختطاف الطفل ، وبتاريخ الواقعة قام إثنين من المتهمين بالتوجه لمنزل خال الطفل أثناء حفل العرس مستقلان الدراجة النارية المضبوطة وإستدراج الطفل بزعم كونهما من أقارب العريس وقاما باختطافه وإخفائه بشقة أحد المتهمين وعقب ذلك قام أحد المتهمين بالاتصال بخالى الطفل وطلب منهما مبلغ مالى مستحق له طرف خال الطفل نظير إعادته ولدى استشعارهم بملاحقتهم أمنيًا وتضييق الخناق عليهم قاموا باصطحاب الطفل ومحاولة إخفائه بمكان آخر .





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .