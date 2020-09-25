باحث: الإخوان يحرضون على العنف بشكل مباشر غير مسبوق.. فيديو

قال سامح عيد ، الباحث في شئون الجماعة الارهابية ، إن دعوات جماعة الإخوان الإرهابية، تختلف عن دعوات السابق، فهي تحرض هذه المرة ، بشكل مباشر على العنف، وترتكب جرائم باسم الدين.





وأكد سامح عيد ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز، أن دعوات الأخوان في الوقت الحالي، هي أعلى معدلات التحريض على العنف ، ومنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع.





وأوضح الباحث في شئون الجماعة الأرهابية ، أن الأخوان لن يكونوا في مقدمة تلك الدعوات، لأنهم يستغلون نماذج ضعيفة من الشعب المصري ، ليوقعوا بينهم وبين الشرطة المصرية.





وطالب "عيد" ، قوات الشرطة بضرورة ضبط النفس، لأن جماعة الأخوان تريد ضحايا ، ليشتعل الوضع ، مؤكدا أنه لأول مرة يرى التحريض بشكل مباشر لهذه الدرجة.





وتابع "عيد" ، أن المواطن أحيانا ينظر تحت قدميه ، فمن الضروري أن ينظر المواطن لمصلحة وطنه ، في المقام الأول ، ولا يلتفت لمثل هذه الدعوات المغرضة .