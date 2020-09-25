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توك شو

باحث: الإخوان يحرضون على العنف بشكل مباشر غير مسبوق.. فيديو

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال سامح عيد ، الباحث في شئون الجماعة الارهابية، إن دعوات جماعة الإخوان الإرهابية، تختلف عن دعوات السابق، فهي تحرض هذه المرة ، بشكل مباشر على العنف، وترتكب جرائم باسم الدين.

وأكد سامح عيد ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز، أن دعوات الأخوان في الوقت الحالي، هي أعلى معدلات التحريض على العنف ، ومنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع.

وأوضح الباحث في شئون الجماعة الأرهابية ، أن الأخوان لن يكونوا في مقدمة تلك الدعوات، لأنهم يستغلون نماذج ضعيفة من الشعب المصري ، ليوقعوا بينهم وبين الشرطة المصرية.

وطالب "عيد" ، قوات الشرطة بضرورة ضبط النفس، لأن جماعة الأخوان تريد ضحايا ، ليشتعل الوضع ، مؤكدا أنه لأول مرة يرى التحريض بشكل مباشر لهذه الدرجة.

وتابع "عيد"  ، أن المواطن أحيانا ينظر تحت قدميه ، فمن الضروري أن ينظر المواطن لمصلحة وطنه ، في المقام الأول ، ولا يلتفت لمثل هذه الدعوات المغرضة .
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