ما دور السعودية في الأعمال الإنسانية والإغاثية حول العالم ؟

وضعت المملكة العربية السعودية نفسها منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز وحتي الآن ضمن في قائمة أكبر عشر دول في العالم الداعمين للعمل الإنساني والتنموي دون أي تمييز على أساس دين أو عرق أو بلد.





وتأتي المملكة في المركز الثالث عالميًا في حجم المعونات الإغاثية والإنسانية والتنموية فالمملكة لم تتوقف يوما عن تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية والخيرية إلى مختلف الدول العربية والإسلامية والعالمية منذ نشأتها في شكل تبرعاتٍ كاملة أو منحٍ إنسانية وخيرية وقروضٍ ميسرة.





كما يُعد مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للإغاثة والمساعدات الإنسانية هوالذراع الطولي للمملكة في تقديم المساعدات في كافة المجالات إنسانية والتنموية والخيرية ولعل أهمها المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الطوارئ، التعليم، المياه، الصحة العامة، النقل، الأعمال الخيرية الدينية والاجتماعية، توليد الطاقة وإمدادها، الزراعة.





ولم يقتصر الدور التنموي والإنساني للمملكة علي الدول فقط بل إمتد ليشمل الجهات الأممية على عدة قطاعات نحو الموازنات، والبرامج العامة للصناديق والمنظمات والهيئات التنموية، والمساعدات الإنسانية والإغاثية لمنظمات الأمم المتحدة، والهيئات الدولية والإقليمية.





وبلغت مساهمات المملكة المالية في المنظمات الأممية والهيئات الدولية والصناديق الإقليمية التنموية والإنسانية والخيرية للمرحلة الحالية، 524 مساهمة مالية بمبلغ 8.10 مليار ريال سعودي، بما يعادل 2.16 مليار دولار أميركي وذلك وفق ماكرته " منصة المساعدات السعودية ".





وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الأكثر استفادة من حجم المساعدات الإنسانية والتنموية والخيرية المقدمة من المملكة حيث يتم توجيه النصيب الأكبر من هذه المساعدات إلى النواحي الإنسانية والإغاثية في حالات الطوارئ.





وبلغ إجمالي تكلفة المساعدات السعودية في المشاريع الإنسانية والتنموية والخيرية، والمساهمات في المنظمات والهيئات الدولية، وخدمات الزائرين (اللاجئين داخل المملكة) منذ عام 1975 وحتى الآن 175.64 مليار ريال سعودي بما يعادل 46.83 مليار دولار أميركي.





كما بلغ عدد المشاريع الإنسانية والتنموية والخيرية المسجلة علي منصة المساعدات السعودية؛ والتي قام بتصميمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3.701 مشروع موزعة على 156 دولة حول العالم بإجمالي 116.06 مليار ريال سعودي بما يعادل 30.94 مليار دولار أميركي.





وبلغت حجم المساعدات التي قدمتها المملكة للزائرين (اللاجئين داخل المملكة) والتي تتمثل في خدمات صحية وتعليمية وإعفاءات من رسوم الإقامة، 54.5 مليار ريال، بما يعادل 13.73 مليار دولار، موزعة على الجنسيات اليمنية والسورية والبورمية.





كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة بإنشاء منصة خاصة باللاجئين والنازحين والزائرين لتسليط الضوء على نوع وحجم المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية لهم داخل المملكة وخارجها، حيث بلغت المساعدات المقدمة لهم 51.5 مليار ريال سعودي بما يعادل 13.73 مليار دولار أميركي.





وإحتلت اليمن أكثر الدول تلقيًا للمساعدات الإنسانية والتنموية والخيرية السعودية والتي تمثلت في منح وقروض ميسرة حيث بلغ إجمالي المساعدات 16.92 مليار دولار أميركي، نفذ من خلالها 665 مشروعًا، وعدد من الخدمات للزائرين (اللاجئين)، تليها الجمهورية العربية السورية بمبلغ 6.16 مليار دولار، نُفذ بها 276 مشروعًا، وعدد من الخدمات للزائرين (اللاجئين).