برلمانية: نظام التنسيق الجديد للجامعات الخاصة يضمن الشفافية ويحقق العدالة

أشادت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، باتجاه وزار التعليم العالي بوضع نظام تنسيق جديد للجامعات الخاصة، مشيرةً إلى انه يحقق العدالة والشفافية ويقلل من وجود المحسوبية والواسطى.





وقالت النائبة ماجدة نصر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن هذا الملف كان قد تم طرحه قبل عامين، في لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وكان هناك تصور حوله، لكن لم يتم تطبيقه.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك تطور ملحوظ في نظام التنسيق الداخلي للجامعات الخاصة، حيث كان في السابق يتم من خلال أولوية التقديم، لكن حاليا بالمجموع الأعلى.





وأعربت النائبة عن أملها في تطبيق نظام جديد للتسيق في الجامعات الخاصة، يضمن الشفافية والعدالة بين الطلاب.



