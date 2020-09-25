"السلام بوابة التعارف بين الشعوب" بثقافة بأسوان

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسوان، حيث أقام قصر ثقافة العقاد محاضرة بعنوان "السلام بوابة التعارف بين الشعوب" حاضرها على جمال، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للسلام، أشار جمال إلى أن السلام بين الدول والشعوب برغم الإختلاف بينهم والتنوع يعمل على الانتقال من مرحلة تقوقع أى دولة على نفسها إلى مرحلة الخروج من شرنقتها والانفتاح على غيرها، والتعرف عليها تعارف يحمل معنى التبادل والتقابل والتفاعل، وأن الإختلاف بينهم تنوع لا تضاد وتكامل لا تعارض أو تناقض، وتعاون لا صراع وتطاحن، فكل يؤدي دوره في مكانه وبقدراته ووفق طبيعته، وأن السلام يساعد على التعارف بين الحضارات لأنها جسور التواصل بين الأمم والبشر على أى مستوى كان خاصة المستوى الحضاري، ويجب توظيف هذا الاختلاف لتحقيق أغراض حضارية هى التعارف ثم التعاون والتكامل وليس للصراع بينهم.





ومن خلال أنشطة الأونلاين بث قصر ثقافة كوم امبو محاضرة "الاستفادة من مواقع الانترنت المتعددة" قدمها أحمد عبدالله، أشار من خلالها إلى تنوع الفرص المتاحة عندم الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر أو الهواتف لمتابعة كل ما هو جديد عبر شبكة الإنترنت الواسعة، منها التعلم من ما ينشر من معلومات عبر الشبكة العنكبوتية، وأن المواد العلمية الكاملة تتواجد بقوة عبر صفحات الإنترنت المختلفة، مما يسهل تلقى العلم من المنزل مجانا دون اللجوء لإنفاق الأموال عبر مراكز التعليم ذات النفقات المرتفعة، وأيضا حصد المعلومات، فتكمن الميزة الحقيقية للإنترنت في القدرة على التوصل لأى معلومة ومعرفتها بسهولة شديدة، فقط يجب التأكد من مصادر تلك المعلومات حيث تنتشر الأكاذيب على الإنترنت، كما تنتشر المعلومات الحقيقية بالضبط، والتواصل مع الآخرين حيث يجد البعض متعة كبيرة في التواصل مع أصدقائه عبر الإنترنت، والتواصل مع أشخاص جدد أمر أكثر متعة، خاصة لو كانوا أبناء بلاد أخرى، حيث يمنح ذلك فرصة التعرف على ثقافات جديدة وأشياء لم تكن لمعرفتها دون التواصل مع أبناء تلك الدول المختلفة.





قدم قصر ثقافة أبو سمبل أونلاين محاضرة بعنوان "أخلاقيات الإعلام والشائعات" لسامح فتحى الطاهر، حيث أشار إلى أن النشر الإعلامي ومعرفة الأخلاقيات التي تحيط به شهد بعض القصور سواء من قبل الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية، على الرغم من المواثيق والدلائل الإعلامية حول أخلاقيات النشر، ولأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مصدرًا مهمًا للأخبار، فاتجاه الناس اليوم بدأ يزيد نحو استخدام تلك الشبكات بغرض متابعة الأخبار، من هنا جاءت أهمية ممارسة والتزام الصحفي بأخلاقيات المهنية على هذه الشبكات، لأن إخبار الناس بمعلومات خاطئة من شأنها نشر الشائعات، وزعزعة أمن المجتمع، فيجب تحرى الدقة والمصداقية فى نقل الأخبار أو التعليق عليها، وغيابهما يعرض من يتادولها للمساءلة والتهديد لحريته فى الرأي والتعبير.